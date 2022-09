Champions League: PSG obcecado, Barcelona de volta e Cristiano Ronaldo fora após 20 anos

A Champions League está de volta. Desde a última final em Paris - com o título do Real Madrid sobre o Liverpool - quase três meses se passaram, com mudanças sensíveis nas estruturas e elencos dos maiores clubes do mundo.

Nesta temporada, que se inicia nesta terça-feira com a primeira rodada da fase de grupos, algumas narrativas permanecem dos últimos anos. O Paris Saint-Germain chega, novamente, com a obsessão de conquistar pela primeira vez a “orelhuda” e vive, até aqui, um excelente desempenho no Campeonato Francês. O trio MNM (Messi, Neymar e Mbappé) agora sob o comando de Christophe Galtier é líder isolado da Ligue 1 e soma números expressivos: são 24 gols marcados e apenas quatro sofridos; Neymar, principal jogador nesse início de temporada, já tem sete tentos e seis assistências.

Por outro lado, uma rivalidade entre Mbappé e Neymar cresceu nas últimas semanas. Desde a renovação do camisa 7 - após namoro com o Real Madrid -, os franceses o apontam como o principal astro do PSG, deixando o brasileiro em segundo plano. Na partida contra o Montpellier, com vitória por 5 a 2, a rixa ficou evidente e ganhou destaque da imprensa local na primeira página. O desentendimento público ocorreu para saber quem cobraria um pênalti e isso foi apelidado de “penaltygate”, numa referência ao antigo episódio da Casa Branca envolvendo o então presidente Richard Nixon.

Neymar, Mbappé, Messi e Sergio Ramos são alguns dos destaques de um elenco estrelado do PSG. Foto: Franck Fife/AFP

Com ou sem desentendimento, os resultados do PSG continuam excelentes. Nesta terça-feira a equipe estreia diante da Juventus, em casa, pela Champions League. Além de Neymar e Mbappé, Messi, Hakimi e Renato Sanches - principal contratação do clube francês para a temporada - devem estar entre os titulares. “Estou no sexto ano jogando com Neymar. Sempre tivemos uma relação assim, baseada no respeito, mas às vezes com momentos mais frios e outros mais calorosos. É a natureza do nosso relacionamento que é assim. Mas eu tenho muito respeito por ele”, afirmou Mbappé, na coletiva em que tratou da partida de estreia do PSG na Champions.

O jogador ainda anunciou que a parceria com Neymar continua boa. “Sempre tivemos um bom relacionamento”, garantiu. “Às vezes somos os melhores amigos, outras vezes falamos menos. Mas sei de sua importância para o PSG”, continuou, garantindo que não há um cobrador de pênaltis oficiais no time e que sempre vão conversar para saber quem deve bater.

Barcelona de volta à Champions League

A crise financeira do Barcelona afetou o desempenho da equipe na última temporada, a primeira em que não contou com Messi no elenco. Eliminado ainda na fase de grupos da Champions League 2021/22, não conseguiu ir longe na Liga Europa - perdeu no Camp Nou para o Eintracht Frankfurt, nas quartas de final. Ainda sob o comando do ídolo Xavi Hernandéz, o clube foi “às compras” para reforçar seu elenco.

Lewandowski, Koundé, Raphinha, Kessié, Christensen, Alonso e Bellerín foram algumas das principais contratações do Barcelona nesta janela de transferências. Ao todo, o clube gastou 153 milhões de euros (cerca de R$ 780 milhões) com o objetivo de voltar a ser competitivo no cenário nacional e continental - na última temporada, o Barcelona terminou sem nenhum título de expressão (Campeonato Espanhol, Copa do Rey, Champions League e Liga Europa).

Barcelona busca voltar às oitavas de final da Champions League nesta temporada. Foto: Julio Muñoz/EFE

Ao lado de Bayern de Munique e Inter de Milão no grupo C - que duelam na primeira rodada -, o Barcelona não deve ter tarefa fácil para voltar às oitavas de final da Champions (a última vez foi na temporada 2020/21). Na estreia, Raphinha, Lewandowski e companhia enfrentam o Viktoria Plsen, da República Tcheca, nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília).

Champions League, mas sem Cristiano Ronaldo

Após longos meses de discussões nos bastidores e negociações de seu agente, Jorge Mendes, com Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Sporting, entre outros clubes, Cristiano Ronaldo permaneceu no Manchester United após o fechamento da janela de transferências. Com isso, o craque português não disputará a Champions League pela primeira vez em 20 anos.

O último ano em que Cristiano Ronaldo não jogou uma partida sequer da competição foi na temporada 2001/02, quando ainda defendia o Sporting. Ao continuar no Manchester United - agora sob o comando do holandês Erik Ten Hag -, o camisa 7 terá apenas a Liga Europa como competição continental a ser disputada neste ano

Cristiano Ronaldo permaneceu no Manchester United após o fechamento da janela de transferências internacional. Foto: Oli Scarff/AFP

Mas o desempenho de Cristiano não agrada neste começo de temporada. Ainda sem marcar pelo Campeonato Inglês, o atacante é tido como reserva pela comissão técnica de Ten Hag. Além disso, com as chegadas de Antony, comprado junto ao Ajax por 100 milhões de euros (R$ 512 milhões), o espaço para o português no time titular diminui. Na vitória do United sobre o Arsenal no último domingo, por 3 a 1, Cristiano atuou por pouco mais de 30 minutos.

Outros destaques nesta primeira rodada de Champions League

A estreia de Haaland na Champions League com a camisa do Manchester City é destaque nesta primeira rodada da fase de grupos. Artilheiro isolado do Campeonato Inglês, com 10 gols em seis partidas, o norueguês já marcou dois hat-tricks nesta temporada e é um dos principais atacantes da atualidade. Os citizens de Pep Guardiola estreiam nesta terça-feira contra o Sevilla, fora de casa, às 16h (horário de Brasília).

Haaland é o artilheiro isolado do Campeonato Inglês nesta temporada, com 10 gols. Foto: Geoff Caddick/AFP

Atual campeão, o Real Madrid tem tarefa mais tranquila neste início de Champions League. Na Escócia, Vinícius Jr., Rodrygo e Benzema jogam contra o Celtic também nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília). Já o Liverpool, vice-campeão, viaja à Itália para enfrentar o Napoli, no mesmo dia e horário.

Com um início turbulento no Campeonato Inglês - sétimo lugar, com duas vitórias, três empates e uma derrota -, Jurgen Klopp, técnico da equipe conta com Darwin Nuñez, principal contratação nesta temporada, para reencontrar o caminho das vitórias e, principalmente, do bom desempenho do time. Na última semana, o treinador reconheceu o problema do meio campo de Liverpool e foi atrás de Arthur, ex-Grêmio, Barcelona e Juventus, para compor o elenco.

Confira todos os jogos da primeira rodada da Champions League:

Terça-feira, 06/09

13h45 - Dínamo Zagreb x Chelsea

13h45 - Borussia Dortmund - Copenhague

16h - Benfica x Maccabi Haifa

16h - Sevilla x Manchester City

16h - RB Salzburg x Milan

16h - Celtic x Real Madrid

16h - RB Leipzig x Shakhtar Donetsk

16h - PSG x Juventus

Quarta-feira, 07/09

13h45 - Ajax x Rangers

13h45 - Eintracht Frankfurt x Sporting

16h - Inter de Milão x Bayern de Munique

16h - Barcelona x Viktoria Plsen

16h - Napoli x Liverpool

16h - Atlético de Madrid x Porto

16h - Tottenham x Olympique de Marselha

16h - Club Brugge x Bayer Leverkusen