Champions League: Rodrygo marca em vitória do Real Madrid; Jesus e Martinelli lideram Arsenal

Amparado pela genialidade dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, o Real Madrid derrotou o Braga por 2 a 1 nesta terça-feira, fora de casa, e manteve o aproveitamento de 100% na Champions League. O time espanhol soma nove pontos em três rodadas. Na construção da vitória, Vini fez o papel de garçom e deu assistência para os dois gols. Rodrygo abriu o placar no primeiro tempo e Jude Bellingham ampliou na etapa final. Djaló descontou para o time português.

Na classificação do Grupo C, o Braga continua estacionado nos três pontos enquanto os espanhóis lideram de forma isolada. Os dois times voltam a campo na rodada do dia 8 de novembro em novo duelo. O confronto, desta vez, vai ser disputado no Santiago Bernabéu, em Madri.

Mesmo jogando fora de casa, o Real Madrid logo abriu o marcador em um gol com a marca do futebol brasileiro. Vinícius Júnior entrou pelo lado esquerdo, superou a marcação e cruzou rasteiro para a conclusão de Rodrygo: 1 a 0 aos 15 minutos.

Rodrygo marcou o primeiro do Real Madrid em Braga. Foto: Hugo Delgado/ EFE

A desvantagem fez o Braga apostar em uma marcação alta e a consequência disso foi o contra-ataque, que passou a ser explorado pelo rival espanhol. Aos 33 minutos, Rodrygo voltou a balançar a rede em novo presente de Vini Júnior. O lance, porém, acabou invalidado por impedimento.

Sem conseguir empurrar o Real Madrid para o seu campo, o time português quase foi surpreendido em nova escapada do atacante revelado pelo Flamengo, que tentou um belo gol por cobertura, mas errou o alvo por pouco. Na volta para o segundo tempo, o Real Madrid manteve seu ritmo dominante e Bellingham acabou ampliando o marcador. Rodrygo lançou Vinícius Júnior, que deu passe na medida para o meio-campo do Real fazer 2 a 0.

Mas quando tudo se encaminhava para uma vitória tranquila, o Braga renasceu. Djaló recebeu ótimo passe de Banza e chutou antes da chegada da marcação para diminuir a diferença e colocar fogo na partida. O time da casa passou a pressionar e desperdiçou várias chances. O Real também perdeu a oportunidade de matar o confronto nos contragolpes. Aos 38 minutos, Viní chegou a balançar a rede, mas o VAR anulou o lance marcando impedimento.

Com mais experiência para cadenciar o ritmo e esfriar o ânimo dos jogadores do Braga, o time espanhol bloqueou o meio-campo, acertou o posicionamento dos zagueiros na bola aérea e garantiu os três pontos fora de casa.

Rodada e outros brasileiros

Mais cinco jogos completaram a rodada da Liga dos Campeões. O Real Sociedad conseguiu um importante resultado ao derrotar o Benfica longe de seus domínios pelo placar de 1 a 0 e ocupar a liderança do Grupo D, com sete pontos. O gol da vitória foi anotado por Braiz Mendez. Pelo Grupo B, o Lens recebeu o PSV e ficou no empate de 1 a 1.

Onana defende pênalti e salva Manchester United no último minuto

Em uma noite de homenagens pela morte de Bob Charlton, o Manchester United também entrou em campo nesta terça-feira e obteve a sua primeira vitória na competição de forma dramática. O time inglês tinha a vantagem de 1 a 0 quando o adversário teve um pênalti a seu favor no último minuto. Larsson foi para a cobrança, mas desperdiçou a chance do empate.

Jesus e Martinelli garantem vitória do Arsenal em Sevilha

Um outro time inglês também fez a festa nesta rodada. O Arsenal bateu o Sevilla fora de casa por 2 a 1 e chegou à liderança do Grupo B com seis pontos. Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli foram os autores dos gols londrinos. Completando os jogos, o Napoli garantiu o triunfo de 1 a 0 ao visitar o Union Berlin e chegou aos seis pontos no Grupo C.

