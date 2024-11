Champions League tem recorde de Lewandowski, decepção com City e vitórias de Inter e Bayern

Todo ano o Barcelona busca um centroavante no mercado. São diversos os nomes especulados/contratados e recentemente o brasileiro Vitor Roque foi um dos que chegaram. Mas quem continua brilhando e fazendo história no clube catalão é o experiente Lewandowski. Nesta terça-feira, o polonês de 36 anos abriu caminho e depois fechou o placar da quarta vitória seguida na Champions League, por 3 a 0, diante do Feyenoord, no Camp Nou, e chegou a 101 gols na competição, feito realizado somente pelos astros Cristiano Ronaldo e Messi.

Com a camisa do Barcelona, são “apenas” 15 gols de Lewandowski na Champions League. Os outros 86 vieram defendendo clubes alemães, onde passou boa parte da carreira. Foram 17 servindo o Borussia Dortmund e impressionantes 69 com o Bayern de Munique, onde conquistou a edição de 2019/20.

Robert Lewandowski comemora gol com a camisa do Barcelona pela Champions League. Foto: Manaure Quintero/AFP

PUBLICIDADE Depois de largar a competição com surpreendente derrota por 2 a 1 na visita ao Monaco, o Barcelona aplicou três goleadas implacáveis seguidas, diante de Young boys (5 a 0), Bayern de Munique (4 a 1) e Estrela Vermelha (5 a 2), mostrando-se ser um candidato forte à briga pelo título. Diante de um rival sem o marketing dos gigantes da Europa, o técnico Hansi Flick sabia que o Barcelona necessitava de concentração e respeito no Camp Nou. O Brest chegou à quinta rodada invicto, com 10 pontos e na quarta posição, mostrando-se uma grande surpresa da edição até então. Mas o começo dos catalães serviu para dar a tranquilidade que o treinador buscava no “perigoso” confronto. O goleiro Bizot trombou nas costas de Lewandowski em dividida pelo alto e a arbitragem anotou a penalidade logo no começo. O polonês assumiu a cobrança e anotou seu 100º gol na Champions League.

Publicidade

A marca histórica foi celebrada com Lewandowski exibindo o número 9 às costas. E saudado pelos companheiros. Ele é o terceiro jogador na história a chegar à marca centenária na maior competição de clubes do planeta. Está atrás apenas de Cristiano Ronaldo, com 141, e Messi, com 129.

Diferentemente das rodadas anteriores, na qual anotou gols aos montes de cara, desta vez o trabalho foi mais difícil. Mas a tranquilidade veio com novo gol, na etapa final, de Dani Olmo. Com a desvantagem de dois gols, os franceses acusaram o golpe e ainda viram Lewandowski, no último lance, dominar na área e bater colocado para levar o Barcelona aos 12 pontos e na provisória segunda colocação, atrás somente da Inter de Milão, com 13.

INTER IMBATÍVEL

Vice-campeã há duas edições, a tricampeã Inter de Milão sonha em desbancar os favoritos e vem realizando uma campanha impecável na temporada. Após cinco rodadas, dorme na liderança isolada da fase de grupos, com 13 pontos, um a mais que o Liverpool, que ainda joga, e o Barcelona.

A vítima da vez no Giuseppe Meazza, em Milão, foi o alemão RB Leipzig, superado por 1 a 0, gol contra de Lukeba ainda na primeira etapa. São quatro vitórias e um empate. Brigando também pelo topo do Italiano - está em segundo - a equipe de Simone Inzaghi pode se garantir antecipadamente às oitavas daqui duas semanas, quando visita o Bayer Leverkusen.

HAALAND SE DESTACA, MAS MANCHESTER CITY DECEPCIONA

O Manchester City continua decepcionando seu torcedor. Em dia no qual tinha tudo para findar com a dura série de cinco derrotas após abrir 3 a 0, o time sofreu apagão e permitiu a reação e o empate por 3 a 3 com o Feyenoord em pleno Etihad Stadium,

Publicidade

Um dia após Pep Guardiola sair em defesa de seu artilheiro Haaland, autor de somente um gol na série ruim, o norueguês brilhou ao sofrer um pênalti e anotar duas vezes para ajudar o time a abrir 3 a 0 sobre os holandeses. A festa era gigante, mas os 15 minutos finais acabaram se tornando um pesadelo.

Com gols de Mourra, Giménez e Hancko num intervalo de 14 minutos, o Feyenoord buscou uma igualdade que parecia impossível, deixando o City bem distante do G-8, com o tropeço - figurava entre os melhores com a vitória parcial.

BAYERN DE MUNIQUE AFUNDA O PSG Deu Bayern no confronto dos gigantes desesperados. Atuando em Munique, os alemães superaram o Paris Saint-Germain, a grande decepção da atual edição da Liga dos Campeões, por 1 a 0, gol do zagueiro sul-coreano Kim Min-Jae, aproveitando rebote de Safonov e empurrando de cabeça para as redes vazias. A vida dos alemães ficou ainda mais fácil na etapa final com a expulsão de Dembélé, mas o ataque não conseguiu ampliar. Com um a menos, os franceses não conseguiram reagir e, com a quarta derrota em cinco rodadas, amargam somente a 26ª posição, fora até dos playoffs. O Bayer5n subiu para 11º e começa a sonhar com vaga direta às oitavas. DEMAIS JOGOS Nos outros três jogos do dia, o Bayer Leverkusen não teve trabalho diante do RB Salzburg. Na BayArena, goleou por 5 a 0, gols de Wirtz (2), Grimaldo, Schick e Alex García, subindo para o quinto posto com 10 pontos. Já a Atalanta, campeã da Liga Europa, mostrou sua força diante do Young boys, ao massacrar na Suíça por 6 a 1 e chegar ao quarto lugar, com 11. Retegui colocou os italianos na frente, Ganvoula empatou, depois só os visitantes jogaram. Ketelaere (duas vezes), Kolasinac, Retegui novamente e Samardzic definiram a surra.

O Arsenal também somou um grande triunfo como visitante. Foi até Portugal e não tomou conhecimento do Sporting, goleando por 5 a 1 com direito a gols dos brasileiros Martinelli (abriu o placar) e do zagueiro Gabriel Magalhães. Havbertz, Saka, de pênalti, e Trossard completaram o placar, colocando o time em sétimo. Gonçalo Inácio fez o de honra dos portugueses.