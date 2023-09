Tudo o que você precisa saber sobre a Champions League, que começa nesta terça-feira

A Champions League está de volta! A edição 2023-24 do principal torneio de clubes da Europa tem seu retorno marcado para esta terça-feira, dia 19, com diversos jogos. Dentre eles, o atual campeão, o Manchester City, de Pep Guardiola, inicia a defesa do seu título diante do Estrela Vermelha. Também entram em campo Atlético de Madrid, Milan, Paris Saint-Germain (agora sem Messi e Neymar, mas ainda com Mbappé), Borussia Dortmund e Barcelona, entre outros.

O Estadão reuniu uma série de informações para o leitor ficar por dentro de tudo de mais importante sobre a Champions League. Confira os principais destaques da competição da Uefa. Vale lembrar que a competição terá jogos às terças e quartas-feiras, com horários entre 13h45 e 16h (de Brasília). E pela primeira vez, jogadores como Messi e Neymar estarão ausentes, assim como o atacante português Cristiano Ronaldo.

Premiação

Todos os clubes participantes recebem uma quantia fixa apenas por ter se classificado para a fase de grupos da Champions. São 32 equipes da Europa. Esse valor é dividido igualmente entre todos os participantes. Então, é premiada a vitória e o empate durante a primeira fase. Os times recebem uma quantia adicional com base no desempenho na etapa de grupos, dependendo de quantos jogos ganham e quantos pontos fazem. São 15,6 milhões de euros pela participação. Isso equivale a R$ 80 milhões. Uma vitória nesta fase vale mais 2,8 milhões de euros (R$ 14,5 milhões).

A famosa taça 'orelhuda': a cobiçada conquista por quem disputa a Champions Legue. Foto: Daniel Cole/AP

No mata-mata, conforme vão progredindo na disputa, as equipes vão recebendo novas cotas. O último campeão, o Manchester City, embolsou 20 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões), enquanto a vice Internazionale levou para a Itália 15,5 milhões de euros (R$ 80 milhões). Esse valor diz respeito somente ao prêmio da decisão. A Uefa distribuiu no torneio de clubes R$ 2 bilhões de euros (R$ 10,3 bi). A entidade ainda leva em consideração o desempenho histórico dos times nos torneios europeus ao distribuir a premiação. Clubes com um histórico mais forte recebem uma fatia maior do dinheiro.

Conheça os grupos

GRUPO A - Bayern de Munique, Copenhagen, Galatasaray e Manchester United.

- Bayern de Munique, Copenhagen, Galatasaray e Manchester United. GRUPO B - Arsenal, Lens, PSV e Sevilla.

- Arsenal, Lens, PSV e Sevilla. GRUPO C - Braga, Napoli, Real Madrid e Union Berlin.

- Braga, Napoli, Real Madrid e Union Berlin. GRUPO D - Benfica, Internazionale, RB Salzburg e Real Sociedad.

- Benfica, Internazionale, RB Salzburg e Real Sociedad. GRUPO E - Atlético de Madrid, Celtic, Feyenoord e Lazio.

- Atlético de Madrid, Celtic, Feyenoord e Lazio. GRUPO F - Borussia Dortmund, Milan, Newcastle e Paris Saint-Germain.

- Borussia Dortmund, Milan, Newcastle e Paris Saint-Germain. GRUPO G - Estrela Vermelha, Manchester City, RB Leipzig e Young Boys.

- Estrela Vermelha, Manchester City, RB Leipzig e Young Boys. GRUPO H - Barcelona, Porto, Royal Antwerp e Shakhtar Donetsk.

Horários

Os jogos da Liga dos Campeões costumam ocorrer na parte de tarde no Brasil, seguindo o horário de Brasília. A primeira rodada, desta terça-feira, dia 19, terá os seguintes confrontos. Vale lembrar que os dois primeiros de cada chave se classificam para os confrontos das oitavas, em jogos de ida e volta:

13h45 - Milan x Newcastle (Grupo F) e Young Boys x RB Leipzig (Grupo G).

- Milan x Newcastle (Grupo F) e Young Boys x RB Leipzig (Grupo G). 16h - Lazio x Atlético de Madrid (Grupo E), Feyenoord x Celtic (Grupo E), Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund (Grupo F), Manchester City x Estrela Vermelha (Grupo G), Shakhtar Donetsk x Porto (Grupo H) e Barcelona x Royal Antwerp (Grupo H).

Favoritos

O Manchester City, de Pep Guardiola, inicia a edição da Champions League com o desafio de defender o inédito título, conquistado diante da Internazionale em junho. Porém, outros clubes surgem como potenciais adversários para levar a ‘orelhuda’ para casa. Erling Haaland desponta como um dos principais craques da competição.

Líder absoluto do Espanhol e maior vencedor da Champions com 14 títulos, o Real Madrid é um time para se ficar de olho. Mesmo com a lesão do brasileiro Vinicius Junior, a equipe de Carlo Ancelotti tem mostrado jogo a jogo seu potencial. Jude Bellingham, de apenas 20 anos, tem sido o grande destaque dos merengues. Bayern de Munique e Manchester United, no Grupo A, também são fortes concorrentes. Os alemães se reforçaram com Harry Kane, ídolo do Tottenham e um dos principais jogadores da seleção inglesa. O goleador britânico chega para o lugar que um dia foi de Robert Lewandowski, atualmente no Barcelona.

Sem Messi e Neymar, o PSG aposta todas as suas fichas em Kylian Mbappé e em todo o elenco que o cerca. O time de Paris vai jogar em função de seu maior jogador. Sem a sombra dos astros argentino e brasileiro, o craque francês tem sua grande chance de assumir o protagonismo após decidir ficar no clube.

Últimos campeões

Os campeões dos últimos dez anos da Liga dos Campeões foram:

2013/2014 : Real Madrid

: Real Madrid 2014/2015 : Barcelona

: Barcelona 2015/2016 : Real Madrid

: Real Madrid 2016/2017 : Real Madrid

: Real Madrid 2017/2018 : Real Madrid

: Real Madrid 2018/2019 : Liverpool

: Liverpool 2019/2020 : Bayern de Munique

: Bayern de Munique 2020/2021 : Chelsea

: Chelsea 2021/2022 : Real Madrid

: Real Madrid 2022/2023: Manchester City

Final

A grande final da Liga dos Campeões 2023-24 será realizada no Estádio Wembley, em Londres. Wembley recebeu as decisões de 1963, 1968, 1971, 1978 e 1992, 2011 e 2013. A bola vai rolar no dia 1º de junho do ano que vem, às 16h de Brasília. É um sábado.

Transmissão

Os jogos da competição europeia poderão ser acompanhados nas transmissões do SBT (TV aberta), TNT e HBO Max (TV fechada). Os leitores do Estadão poderão acompanhar o torneio no site, com os ao vivo dos jogos e na tabela.