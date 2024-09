Champions League começa hoje: entenda o novo formato e veja os jogos de terça-feira

A Champions League está prestes a iniciar um novo formato de disputa e que irá trazer mudanças significativas para a maior competição entre clubes do mundo. A partir desta edição, 36 equipes estão na disputa pela taça “orelhuda” e a primeira rodada da competição europeia acontece nesta terça-feira, 16, a partir 13h45.

A primeira mudança já é percebida logo na primeira rodada, que será dividida em três datas nesta semana. Além da terça, quarta-feira, 17, e quinta, 18, serão marcadas pelas estreias das equipes na Champions. E o cartão de visitas para a nova edição é de alto nível. Milan e Liverpool se enfrentam nesta tarde e reeditam as finais continentais de 2005 e 2007, que terminou para cada lado.

Taça da Liga dos Campeões Foto: Reprodução/X via @ChampionsLeague

PUBLICIDADE A rodada também terá as estreias do Real Madrid, que enfrenta o vice-campeão alemão Stuttgart, e do Bayern de Munique, que recebe o Dínamo Zagreb, da Croácia. Além desses confrontos, outros três estão marcados para esta tarde. Seguindo o novo regulamento da Champions League, todas as partidas da primeira fase são disputadas em formato de liga, assim como é o Campeonato Brasileiro ou qualquer outra liga europeia. As equipes enfrentam sete adversários diferentes, apenas uma vez cada um.

Para selecionar esses adversários de cada um dos times e qual caminho eles terão ao longo da primeira fase, foi feito um sorteio no mês de agosto para preencher a tabela do campeonato (leia aqui).

Ao fim da fase de pontos corridos, os oito melhores entre os 36 clubes estão automaticamente nas oitavas de final. Já as equipes que ficarem entre 9º e 24º na tabela passam para uma fase chamada de playoffs, onde já jogam no formato de mata-mata para definir quem segue para as oitavas. E assim a competição segue o formato já conhecido pelo público, com jogos eliminatórios de ida e volta até a grande final do torneio.

Confira abaixo os jogos da Champions League nesta terça-feira, 16 de setembro

13h45 - Juventus x PSV Eindhoven

13h45 - Young Boys x Aston Villa

16h - Milan x Liverpool

16h - Sporting de Lisboa x Lille

16h - Bayern de Munique x Dínamo de Zagreb

16h - Real Madrid x Stuttgart