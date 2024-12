Chances do Corinthians por Libertadores disparam após vitória sobre o Criciúma; veja probabilidade

Ao final da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians deu um passo muito importante para obter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O time de Ramón Díaz assumiu a oitava colocação na tabela, com 50 pontos.

Com o título do Botafogo na Copa Libertadores, abriu-se um “G-8″ no Campeonato Brasileiro. Desse modo, faltando duas rodadas para o fim do Brasileirão, o Corinthians está na zona de classificação para disputar a fase prévia do torneio continental no ano que vem.

Corinthians venceu o Criciúma no último sábado e assumiu a oitava colocação. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe corintiana tem 81,4% de chances de estar na Libertadores. Antes da rodada, a probabilidade estava em 36,8%.

Sétimo colocado na tabela, com os mesmos 50 pontos do Corinthians, o Bahia tem, segundo a UFMG, 81,7% de chances de conseguir a classificação para a Libertadores da América. Corinthians e Bahia fazem confronto direto nesta terça-feira, 3, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 37ª rodada. Cruzeiro, Vitória, Grêmio e Vasco são as outras equipes que ainda alimentam esperanças de estarem no torneio continental na temporada de 2025.

Chances de Libertadores segundo a UFMG:

Bahia - 81,7%

Corinthians - 81,4%

Cruzeiro - 32,6%

Vitória - 2,7%

Grêmio - 1,4%

Vasco - 0,18%