Chapecoense supera o Náutico na Arena Condá e garante permanência na Série B

A Chapecoense garantiu a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado, quando venceu o já rebaixado Náutico, por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, pela 37ª e penúltima rodada. Willian Popp marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo.

Foi a segunda vitória consecutiva da Chapecoense, que assumiu o 14º lugar, com 45 pontos, não podendo ser alcançada pelo Novorizontino (17º, com 41 pontos) e primeiro time dentro da zona do descenso. Já o Náutico conheceu a quarta derrota consecutiva e segue em último lugar, com 30 pontos.

Em campo, a Chapecoense começou a partida com maior volume de jogo e arriscando chutes de longa distância. Superior, o time catarinense viu a arbitragem marcar pênalti de Arthur Henrique em Perotti. Willian Popp não desperdiçou, abrindo o placar aos 27 minutos.

A Chapecoense venceu o Náutico e se garantiu na Série B.

Mesmo em desvantagem no placar, o Náutico seguiu com postura defensiva e optou pelos contra-ataques, que não foram bem aproveitados. Antes do intervalo, aos 48, a Chapecoense quase ampliou com Thomás, quando o atacante ficou cara a cara com o goleiro Bruno Lopes, mas foi desarmado por Anilson.

No segundo tempo os times voltaram em ritmo mais ofensivo. O Náutico assustou logo aos oito minutos, quando Éverton Brito cruzou e Lucas Paraíba, sozinha, cabeceou muito perto da trave. A Chapecoense respondeu aos 17, em chute de Perotti e depois rebote de Thomás que saiu pela linha de fundo.

A Chapecoense passou a administrar o resultado com a sequência da partida, só que a postura quase custou caro. Aos 30 minutos, João Lucas recebeu lançamento e ficou frente a frente com o goleiro, mas chutou em cima dele. No rebote, com o goleiro caído, ele emendou por cima do travessão.

Mesmo com ligeira superioridade, o Náutico não conseguiu a igualdade, melhor para a Chapecoense, livre de qualquer risco de rebaixamento na temporada.

Pela última rodada, a Chapecoense volta a campo no domingo para enfrentar o Guarani, às 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas. Já o Náutico, na sexta-feira, receberá a Ponte Preta, às 21h30, nos Aflitos, em Recife.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 0 NÁUTICO

CHAPECOENSE - Saulo; Maílton (Ronei), Frazan, Victor Ramos (Cleylton) e Fernando; Pablo Oliveira, Marcelo Freitas e Thomás (Darlan); Chrystian (Alisson), Willian Popp (Felipe Ferreira) e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

NÁUTICO - Bruno Lopes; Anilson, Arthur (Jobson), João Paulo e Ralph (Mateus Cocão); Djavan (Richard Franco), Victor Ferraz (Thássio) e Lucas Paraíba (Júlio Vitor); Everton Brito e Pedro Vitor. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOL - Willian Popp, aos 27 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - José Mendonça da Silva Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Frazan, Victor Ramos, Fernando, Willian Popp e Derek (Chapecoense); Anilson e Victor Ferraz (Náutico).

PÚBLICO - 14.047 pagantes.

RENDA - R$ 184.620,00.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).