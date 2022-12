Chef da carne com ouro é esnobado por Messi, posa com taça da Copa e gera polêmica

A comemoração da seleção argentina pela conquista do tricampeonato mundial teve um intruso que causou polêmica no Estádio Lusail, em Al Daayen. O chef turco Nusret Gökçe, conhecido pelo preparo da famigerada carne com ouro e também pela maneira inusitada com que tempera seus pratos nas mesas dos clientes, esteve no gramado da final da Copa do Mundo e se misturou aos integrantes e familiares da delegação argentina para conseguir um registro com o astro Lionel Messi.

Nusret Gökçe, também chamado de Salt Bae, insistiu diversas vezes para falar com Messi. O argentino esnobou algumas vezes o chef de cozinha, mesmo sendo puxado pelo braço seguidas vezes.

Nusret Gökçe é chef de cozinha e causou polêmica na final da Copa Foto: @nusr_et

De tanto pedir, o chef conseguiu ao fim uma foto com o jogador do Paris Saint-Germain. Messi, porém, deixou claro na foto sua insatisfação com a situação inadequada.

Não foi apenas com Messi que Nusret Gökçe posou para fotos. Dybala, Otamendi, Mac Allister, Armani, Lisandro Martínez, Paredes e Cristian Romero foram alguns dos atletas da seleção albiceleste que atenderam o chef.

Em meio à comemoração, o chef gerou ainda mais polêmica ao segurar a taça da Copa do Mundo. Apenas campeões mundiais e chefes de Estado têm esse direito. Os registros também foram publicados em suas redes sociais.

CARNE COM OURO

Jogadores da seleção brasileira e Ronaldo Fenômeno levantaram um polêmica nos primeiros dias da Copa do Mundo por irem ao restaurante de Nusret Gökçe para degustar da famosa carne com ouro, avaliada em R$ 9 mil.

No Brasil, esse enfeite de ostentação pode ser encontrado com preços a partir de R$ 10 a cada folha. Em sites americanos, é possível encontrar ouro comestível em outros formatos, como em flocos ou em spray, com preços a partir de US$ 13. Já o bife tomahawk é vendido no Brasil por preços entre R$ 160 e R$ 240.