Chef da ‘carne com ouro’ esnobado por Messi é ‘banido’ de torneio nos EUA

O chef turco Nusret Gökçe, mais conhecido nas redes sociais como “Salt Bae”, causou polêmica ao entrar de penetra na festa da seleção argentina no gramado do Estádio Lusail, logo após a conquista da Copa do Mundo sobre a França, no Catar. Indo na onda da polêmica, a US Open Cup, um dos principais torneios de futebol dos EUA, decidiu “banir” o cozinheiro e empresário em suas finais de campeonato.

A publicação, que não deixa claro se o tom é de brincadeira, já conta com cerca de 138 mil curtidas. O torneio se trata de uma competição mata-mata, equivalente à Copa do Brasil. Além dos clubes da Major League Soccer (MLS, sigla em inglês), participam equipes de outras divisões.

A presença de Salt Bae gerou incômodo em quem acompanhava a festa da seleção argentina. Além de perseguir Messi para tirar uma selfie, sendo esnobado até finalmente conseguir a foto, ele abordou outros atletas e pediu para segurar a taça da Copa. Segundo a Fifa, o troféu só pode ser tocado e segurado por quem já foi campeão e por chefes de Estado.

Salt Bae é figura famosa nas redes sociais e já recebeu alguns dos principais jogadores de futebol do mundo em seu restaurante em Doha, no Catar. Recentemente ele chamou atenção por servir um bife com folhas de ouro a jogadores da seleção brasileira.