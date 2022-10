Chelsea decepciona e perde para Brighton no Campeonato Inglês; Tottenham vence com gol no fim

Publicidade

O Chelsea perdeu a chance de se aproximar do pelotão de frente na classificação do Campeonato Inglês com a derrota de 4 a 1 para o Brighton neste sábado. Com um início de jogo irreconhecível, o time do zagueiro Thiago Silva já perdia a partida por 2 a 0 desde os 14 minutos. Para piorar, a defesa ainda marcou dois gols contra no jogo.

O resultado freia as pretensões da equipe de melhorar a posição na tabela e segue estacionada nos 21 pontos. Já o Brighton chegou aos 18 pontos e tenta continuar brigando para ficar entre os oito melhores classificados. O Chelsea agora terá pela frente o Dínamo de Zagreb pela última rodada da fase de classificação da Liga dos Campeões na próxima quarta. Pelo inglês, o compromisso vai ser diante do Arsenal, no próximo domingo. Um dia antes, o Brighton enfrenta o Wolverhampton.

Jogando diante dos seus torcedores, o Brighton teve um início arrasador contra o Chelsea e obrigou o zagueiro brasileiro Thiago Silva salvar duas chances claras de gol interceptando a bola na pequena área. Mas um novo erro na saída de bola acabou decretando a abertura do placar. Mitoma serviu a Trossard, que passou pelo goleiro e chutou cruzado para fazer 1 a 0 aos cinco minutos de partida.

O Chelsea não conseguiu se organizar e acabou sofrendo o segundo gol. Em um escanteio da direita, após um desvio no primeiro pau, Loftus Cheek tentou tirar e acabou mandando para a própria meta: 2 a 0 para o Brighton aos 14 minutos. O Brighton chegou ao terceiro gol ainda antes do intervalo e com a ajuda de mais um gol contra marcado pela defesa do Chelsea. Estupiñám foi lançado pela esquerda e cruzou rasteiro. Chalobab deu o carrinho para fazer o corte, mas acabou tirando o goleiro da jogada e sacramentando 3 a 0 para os donos da casa aos 42 minutos.

Depois de um primeiro tempo irreconhecível, o Chelsea voltou mais focado e descontou logo no início do segundo tempo. Havertz aproveitou cruzamento e diminuiu a desvantagem: 3 a 1. A goleada, no entanto, acaba sendo desenhada no fim do jogo. Enciso aproveitou rebote do goleiro e mandou para o fundo das redes fechando a partida em 4 a 1.

Já o Tottenham conquistou uma vitória sofrida e, de virada, bateu o Bournemouth por 3 a 2. Kieffer Moore marcou duas vezes no jogo. Primeiro, mostrou oportunismo para aproveitar uma chance na área e fazer 1 a 0 para os donos da casa. No início do segundo tempo, ele ampliou de cabeça. A reação do Tottenham veio com Ryan Sessegnon em chute no canto. Ben Davies aproveitou escanteio e, em bela cabeçada, deixou tudo igual. A virada, porém, veio nos acréscimos com Rodrigo Betancur.

O resultado deixa o Tottenham com 26 pontos e a três do líder Manchester City. O Bournemouth se mantém com 13 pontos e continua na luta para se distanciar da zona de rebaixamento. O Newcastle goleou na rodada o Aston Villa por 4 a 0. Callum Wilson abriu o placar no final do primeiro tempo. Na etapa final, mais dois gols em dois minutos praticamente definiram a partida. Callum Wilson fez 2 a 0 e o brasileiro Joelinton, aproveitando rebote, fez 3 a 0. Almiron, com um belo chute de fora da área marcou o quarto gol da partida.

O Crystal Palace bateu o Southampton por 1 a 0. Edouard recebeu um presente de Mitchell para mandar para as redes e definir a vitória. Brentford e Wolverhampton ficaram no empate de 1 a 1. Os dois gols saíram no segundo tempo. Ben Mee abriu o placar para o Brentford enquanto Ruben Neves deixou tudo igual.