Chelsea oficializa contratação de promessa marfinense David Datro Fofana

O Chelsea continua apresentando jovens promessas do futebol mundial nesta janela de transferências de inverno. Neste sábado, o time londrino oficializou a contratação do atacante David Datro Fofana, na Costa do Marfim. O jovem, que acabou de completar 20 anos, é considerado por muitos o “novo Drogba” pelos números e feitos que já acumula em seu início de carreira.

Datro Fofana já havia acertado um pré-acordo com o time inglês em dezembro de 2022 e agora teve sua contratação oficializada. O jovem chega do Molde, clube da Noruega que também revelou Erling Haaland recentemente.

A first look at Fofana! 👊 pic.twitter.com/lTZksOOsdo — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023

Em 65 partidas pelo time noruegues, a joia marfinense anotou 24 gols e 10 assistências. Ele já marcou presença também na seleção da Costa do Marfim. O Chelsea pagará cerca de 12 milhões de euros (R$ 66 milhões de reais) pelo atleta. “Olá, queridos fãs, estou aqui. Cheguei bem e estou muito feliz em assinar pelo clube dos meus sonhos. Vejo vocês em breve dentro de campo”, afirmou Fofana ao assinar contrato com o novo clube.

O Chelsea tem usado a atual janela de transferências para contratar atletas jovens e promissores para reforçar o elenco. O time do empresário americano Todd Boehly acertou a contratação do volante brasileiro Andrey Santos, do Vasco, nesta semana, além do zagueiro Benoit Badiashile, de 21 anos, que estava no Monaco. O atleta francês foi apresentado oficialmente também na manhã deste sábado.

“É um prazer estar aqui Chelsea, é um grande clube. Acompanho o time por muito tempo e admiro sua história, por isso é um prazer jogar aqui. Há grandes atletas na história do clube, como John Terry, Frank Lampard e Didier Drogba. Eu costumava acompanhá-los quando era mais jovem e é gratificante estar no mesmo vestiário que esses jogadores estiveram”, afirmou Badiashile.

Contratar jovens jogadores tem sido uma característica do time londrino desde que Boehly comprou o Chelsea do russo Roman Abramovic. Além dos três já citados, o time já havia acertado as compras do meia Chukwuemeka, 19 anos, do Aston Villa, e do italiano Cesare Casadei (19), revelação da Inter de Milão.