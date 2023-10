Chelsea x Arsenal: onde assistir, horário e escalações das equipes

Chelsea e Arsenal fazem clássico neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), Stamford Bridge, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês. As equipes de Londres vivem situações distintas na competição. Enquanto o Chelsea busca a terceira vitória seguida para não se afastar do pelotão de frente, o Arsenal busca um resultado fora de casa para tentar ocupar fisgar a liderança do campeonato.

Depois de não conseguir a vaga na Champions League na temporada passada, o Chelsea iniciou mal a edição 2023/24 da liga inglesa. O time é apenas o 11º colocado, com 11 pontos. O Arsenal é o vice-líder, com 20, mesma pontuação do líder e rival londrino Tottenham.

Chelsea e Arsenal fazem clássico em Londres pelo Campeonato Inglês. Foto: Arte/Estadão

CHELSEA X ARSENAL: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 21/10 (sábado).

: 21/10 (sábado). HORÁRIO : 13h30 (horário de Brasília)

: 13h30 (horário de Brasília) LOCAL: Stamford Bridge, em Londres.

ONDE ASSISTIR CHELSEA X ARSENAL AO VIVO

ESPN (canal fechado)

Star + (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CHELSEA E ARSENAL

CHELSEA - Sanchez; Cucurella, Gilchrist, Thiago Silva e Colwill; Caicedo, Enzo Fernández e Gallagher; Sterling, Broja e Palmer. Técnico : Mauricio Pochettino.

- Sanchez; Cucurella, Gilchrist, Thiago Silva e Colwill; Caicedo, Enzo Fernández e Gallagher; Sterling, Broja e Palmer. : Mauricio Pochettino. ARSENAL - Raya; Ben White, Kiwior (Saliba), Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Odegaard e Jorginho (Fábio Vieira); Nketiah, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CHELSEA E ARSENAL