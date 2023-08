Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Campeonato Inglês de 2022-2023 reserva, logo de cara, um clássico: Chelsea e Liverpool se enfrentam neste domingo, 13, pela primeira rodada da liga em busca de uma temporada melhor do que a anterior. A época atual será um pouco diferente para os dois, já que nenhum disputará a Liga dos Campeões, anos após conquistarem seus últimos títulos continentais.

Os blues terminaram o último campeonato apenas na 12ª colocação, ficando de fora até mesmo da Liga Conferência. Os reds, por sua vez, tiveram que se contentar com uma vaga na Liga Europa, pois acabaram no quinto lugar, a quatro pontos do Newcastle, o último classificado à competição europeia mais importante. Começar com um bom resultado será essencial para a retomada.

Onde assistir: Chelsea x Liverpool Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Londres, Inglaterra.

: Londres, Inglaterra. ESTÁDIO : Stamford Bridge.

: Stamford Bridge. DATA : 13/08/2023.

: 13/08/2023. HORÁRIO: 12h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CHELSEA : Arrizabalaga; Reece James, Thiago Silva, Colwill e Chilwell; Enzo Fernández, Gallagher, Sterling, Chukwuemeka e Mudryk; Nicolas Jackson. Técnico : Mauricio Pochettino.

: Arrizabalaga; Reece James, Thiago Silva, Colwill e Chilwell; Enzo Fernández, Gallagher, Sterling, Chukwuemeka e Mudryk; Nicolas Jackson. : Mauricio Pochettino. LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Jones, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Darwin Núñez e Luis Díaz. Técnico: Jürgen Klopp.

ÚLTIMOS RESULTADOS