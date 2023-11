Chelsea x Manchester City: onde assistir,horário e escalações das equipes

Chelsea e Manchester City jogam neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), no estádio Stamford Bridge, em Londres, pela 12ª rodada do Campeonato Inglês. Enquanto o time de Pep Guardiola é líder e pode isolar-se em relação ao segundo colocado Arsenal, os Blues vivem uma temporada difícil e buscam melhores resultados para subir na tabela.

O momento do time da casa, porém, é de ânimo. Ainda que seja apenas o décimo na tabela, o Chelsea vem de uma goleada de 4 a 1 contra o Tottenham, que era o então líder invicto do campeonato. É a chance de a equipe comandada pelo argentino Mauricio Pochettino crescer e buscar ascenção na tabela.

Do outro lado, o Manchester City pode ter até torcido para o Chelsea derrotar o Tottenham, resultado que favoreceu o time de Guardiola para assumir a liderança. Agora o confronto é outro. O clube vem de uma sequência de goleadas pela Premiere League e pela Champions League. Pela liga nacional, bateu o Manchester United e o Bournemouth por 3 a 0 e 6 a 1, respectivamente. No torneio continental, aplicou 3 a 0 no Young Boys. Com 10 gols no campeonato inglês, Haaland é o artilheiro e principal jogador do time de Manchester.

Equipes vivem diferentes situações na temporada. Foto: Arte/Estadão

CHELSEA X MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO CAMPEONATO INGLÊS

DATA : 12/11 (domingo).

: 12/11 (domingo). HORÁRIO : 13h30.

: 13h30. LOCAL: Stamford Brigde, em Londres.

ONDE ASSISTIR CHELSEA X MANCHESTER CITY AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES DO CHELSEA

CHELSEA - Robert Sánchez; Axel Disasi, Thiago Silva, Badiashile e Colwill; Enzo Fernández e Caicedo; Gallagher e Palmer; Sterling e Nicolas Jackson. Técnico: Mauricio Pochettino

ESCALAÇÕES DO MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY- Ederson, Walker, Ruben Dias, Gvardiol e Aké; Stones, Rodri e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CHELSEA E MANCHESTER CITY