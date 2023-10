Chile x Peru: onde assistir, horário e escalações das equipes

Chile e Peru se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções somam apenas um ponto, cum empate e uma derrota. Os peruanos ocupam a sétima posição, com os chilenos logo atrás.

Na rodada de estreia, o Chile foi derrotado por 3 a 1 fora de casa pelo Uruguai, enquanto o Peru empatou sem gols com o Paraguai, também jogando na casa adversária. Na segunda rodada das Eliminatórias, a seleção chilena não saiu do 0 a 0 com a Colômbia, e o combinado peruano foi derrotado por 4 a 0 pelo Brasil.

Chile e Peru se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Foto: Arte/Estadão

CHILE x PERU: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 12/10 (quinta-feira).

HORÁRIO: 21h

LOCAL: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago

ONDE ASSISTIR CHILE x PERU AO VIVO

Sportv (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CHILE E PERU

CHILE : Brayan Cortés; Gary Medel, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Felipe Méndez, Felipe Mora; Ben Brereton e Alexis Sánchez. Técnico : Eduardo Berizzo.

: Brayan Cortés; Gary Medel, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Marcelino Núñez, Felipe Méndez, Felipe Mora; Ben Brereton e Alexis Sánchez. : Eduardo Berizzo. PERU: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Carlos Zambrano, Renato Tapia, Miguel Trauco; Yoshimar Yotún, Pedro Aquino; Luis Advincula, Christofer Gonzáles, Bryan Reyna e Paolo Guerrero. Técnico: Juan Reynoso.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CHILE E PERU