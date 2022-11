Chip na bola confirma que Cristiano Ronaldo não marcou gol diante do Uruguai

Publicidade

Cristiano Ronaldo não tocou na bola no gol que abriu o caminho de Portugal para a vitória sobre Uruguai por 2 a 0, na segunda-feira, pela Copa do Mundo. É o que garante o chip implantado na bola fabricada pela Adidas. A empresa, responsável pela fabricação do material esportivo, emitiu um comunicado nesta terça-feira no qual confirma que o atacante não desviou o cruzamento de Bruno Fernandes.

Em um primeiro momento, a Fifa, no telão do Lusail Stadium, informou que o gol teria sido de Cristiano Ronaldo. No entanto, após receber a informação do chip, implantado na bola, fez a correção e deu gol para Bruno Fernandes, que fechou a conta marcando, mais tarde, de pênalti, o segundo gol da equipe portuguesa.

“Na partida entre Portugal e Uruguai, usando a Connected Ball Technology colocada na Al Rihla, bola oficial da adidas, somos capazes de mostrar definitivamente nenhum contato de Cristiano Ronaldo na bola no gol de abertura do jogo. Nenhuma força externa na bola pôde ser medida, conforme mostrado pela falta de um ‘batimento’ em nossas medições. O sensor IMU de 500Hz dentro da bola nos permite ser altamente precisos em nossa análise”, diz o comunicado, enviado pela empresa.

Cristiano Ronaldo comemorou o primeiro gol de Portugal na partida, posteriormente dado a Bruno Fernandes. Foto: Odd Andersen/AFP

Segundo relatos de jornalistas que estavam no Lusail Stadium, Cristiano Ronaldo teria afirmado que chegou a raspar na bola. Nas imagens, que rodaram as redes sociais, fica nítido que apenas o cabelo do atacante toca na bola, não o suficiente para desviar e tirar o gol de Bruno Fernandes.

Cristiano Ronaldo, no entanto, já entrou para a história ao marcar gol nas cinco Copas que disputou. Ele tenta agora bater o recorde de Eusébio, que fez nove gols em Mundiais. O ex-atacante do Manchester United tem oito.

Já classificado para as oitavas de final, Portugal encerra sua participação na fase de grupos na sexta-feira, às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium. A equipe lusitana é a líder do Grupo H, com seis pontos, na frente de Gana, com três, e Coreia do Sul e Uruguai, ambos com um ponto.