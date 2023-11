Chipre x Espanha: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Chipre, lanterna do Grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa, recebe a Espanha, líder da chave, em uma partida em que ambas as equipes apenas cumprem tabela.

Enquanto a seleção espanhola já assegurou a classificação para o torneio do ano que vem, com sete vitórias e uma derrota nas oito partidas disputadas até aqui no torneio, o time da casa já deu adeus a qualquer possibilidade de disputar a competição continental, já que não somou ponto algum nessas Eliminatórias.

O Chipre vem de duas goleadas sofridas na última data Fifa. Perdeu por 4 a 0 da Noruega, dentro de casa, e sofreu outro revés por 4 gols jogando na Geórgia. Os resultados ruins aumentam a pressão sobre o técnico Temur Ketsbaia, já que, além da campanha ruim nas Eliminatórias, o treinador também deixou o Chipre à beira do rebaixamento na terceira divisão da Liga das Nações.

Embora os espanhóis já tenham garantido a classificação antecipada, o jogo diante do Chipre pode servir para assegurar a primeira colocação na chave para o time de Luis de la Fuente. O treinador, inclusive, disse em coletiva de imprensa antes da partida que a Espanha é uma das favoritas para vencer a Eurocopa, junto de França, Inglaterra, Alemanha, Portugal e Itália.

Chipre e Espanha duelam em jogo das Eliminatórias da Eurocopa Foto: Arte/Estadão

Chipre x Espanha: saiba tudo sobre o jogo pelas Eliminatórias da Euro

ESTÁDIO: Estádio Alphamega, em Kolossi (CHP).

Estádio Alphamega, em Kolossi (CHP). DATA: 16/11/2023 (quinta-feira).

16/11/2023 (quinta-feira). HORÁRIO: 14h.

Onde assistir Chipre x Espanha ao vivo

Star+ (streaming)

Escalação provável do Chipre

CHIPRE: Panayi, Gogic, Kyprianou e Karo; Andreou, Kyriakou, Charalampous, Kousoulos e Ioannou; Loizou e Kastanos. Técnico: Temur Ketsbaia.

Escalação provável da Espanha

ESPANHA: Simón, Carvajal, Torres, Normand e Grimaldo; Merino, Rodri e Gavi; Yamal, Morata e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Últimos resultados de Chipre e Espanha

