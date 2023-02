Chloë Grace Moretz torce para o Cruzeiro? Entenda relação entre atriz e o clube mineiro

A atriz Chloë Grace Moretz surpreendeu os fãs brasileiros ao afirmar que é torcedora do Cruzeiro em uma promoção da série Periféricos, da Amazon Prime Video. Por seguir o clube nas redes sociais, a norte-americana ganhou uma camisa do time mineiro e encontrou um bom motivo para torcer pelo conjunto celeste.

Em um vídeo, Chloë se mostra surpresa com a informação de que segue a página oficial do Cruzeiro. Em seguida, a atriz explica que pão de queijo, prato tradicional da culinária mineira, é sua comida preferida e, por isso, é fã do time celeste.

“Eu sigo o Cruzeiro? Pão de queijo é minha coisa favorita no mundo. E é por isso que eu sigo o Cruzeiro. Com certeza eu sou uma torcedora do Cruzeiro. Agora é o meu time favorito. Eles têm muito requeijão? Eu amo esse time. Está no Estado do queijo e eles representam o requeijão no meu coração. E eu realmente amo o Cruzeiro”, disse Chloë.

A @ChloeGMoretz é CABULOSA 💙🦊

Já queremos uma visita à Toca com direito a muito pão de queijo!

🎥 @PrimeVideoBR pic.twitter.com/mwzHK53juo — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) February 16, 2023

Em Periféricos, Chloë é Flynne Fisher, protagonista da série de ficção científica. A obra futurista tem oito capítulos e está disponível no Prime Video. A atriz de 26 anos também fez sucesso com Kick-ass, A 5ª onda e Se eu ficar.