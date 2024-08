Choro, homenagem e orações: situação de Izquierdo causa impacto profundo no São Paulo

Os jogadores e a comissão técnica do São Paulo não conseguem pensar apenas em futebol desde a última quinta-feira, quando o zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional, passou mal no MorumBis por causa de uma arritmia cardíaca e teve de ser internado no Hospital Albert Einstein. No domingo, o quadro do uruguaio piorou. Foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana, por isso ele segue na UTI e dependente de ventilação mecânica.

No mesmo dia em que a piora de Izquierdo foi divulgada, o time tricolor esteve em campo e venceu o Vitória por 2 a 1 no mesmo MorumBis onde os jogadores presenciaram o desmaio do colega de profissão três dias antes. Os são-paulinos não conseguiram se desconectar do ocorrido. Entraram no gramado com uma camisa que trazia estampada a frase “Força, Izquierdo”, ato que foi elogiado pela imprensa uruguaia.

Michel Araújo deixou o campo chorando no domingo. Foto: Reprodução/Premiere

“As mostras de de afeto e compreensão da equipe paulista têm se manifestado desde o primeiro momento”, escreveu o El País, principal jornal do Uruguai, que traz a atualização do estado de saúde do atleta em sua capa desta segunda-feira, assim como outros periódicos do país, caso do El Observador.

Depois da partida contra o Vitória, o técnico são-paulino Luís Zubeldía deixou claro que a situação impactou bastante o elenco. “Nosso grupo é muito sensível a situações como essa, isso te golpeia, a sensibilidade, porque esse jogador é muito jovem, e é um de nós. Qualquer um de nós poderia passar por isso. Aconteceu muito perto da gente. E esse grupo com a sensibilidade que tem, são seres humanos, com certeza ficou abalado.”, disse.

São Paulo homenageou Juan Izquierdo no MorumBis. Foto: Paulo Pinto / saopaulofc

Uma das cenas que marcou o triunfo de domingo no MorumBis foi o choro do meio-campista tricolor Michel Araújo, que é uruguaio e visitou o hotel onde membros da delegação do Nacional estão hospedados em São Paulo para prestar solidariedade aos compatriotas. Após jogar a partida inteira, improvisado na lateral esquerda, sabendo da notícia da piora de Izquierdo, Araújo se derramou em lágrimas no momento em que deixava o campo.

“O Michel é uruguaio, muito próximo também do Nacional, e porque é uma pessoa que vimos aqui”, comentou Zubeldía sobre a reação de seu atleta. “Terminou o jogo, ele estava angustiado com a situação, já passou por algo similar. Disse que a melhor maneira de poder homenagear é jogar o futebol, que é algo importante para ele e também para o Izquierdo”, completou.

Antes do jogo com o Vitória e da notícia da piora do defensor do Nacional, o São Paulo já vinha demonstrado toda a comoção que o caso gerara internamente. Quando os jogadores se reapresentaram na sexta-feira após o ocorrido, o primeiro ato no CT da Barra Funda foi uma roda de oração pela melhora da situação de saúde do colega do Uruguai.