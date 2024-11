Chuva em Barcelona provoca estragos e inunda casa do centroavante Lewandowski

O Serviço Meteorológico da Catalunha emitiu um alerta vermelho para a região de Barcelona e Tarragona. A tendência é o agravamento das condições climáticas até o final do dia. O aeroporto de El Prat foi afetado e 50 voos foram cancelados.

Por conta do mau tempo, o elenco profissional do Barcelona realizou suas atividades na parte interna do ginásio. O Barcelona tem um compromisso nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. A equipe do técnico Hansi Flick visita o Estrela Vermelha em jogo válido pela quarta rodada do torneio.