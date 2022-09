Cidade de Córdoba está de ‘ressaca’ e não dá bola para a final da Copa Sul-Americana

A cidade de Córdoba, na Argentina, está de ‘ressaca’ porque o Belgrano, time tradicional, obteve seu acesso à primeira divisão, ao bater o Brown de Adrogué, no último sábado, por 3 a 2, na casa do rival. Os torcedores festejaram muito após três anos do rebaixamento.

Com isso, o clima em Córdoba é frio (12 graus) tanto na temperatura quanto na expectativa para a decisão da Copa Sul-Americana, marcada para este sábado, às 17 horas, entre São Paulo e Independiente del Valle, no estádio Mario Kempes.

Os moradores locais, que se dividem entre torcer pelo Belgrano e o Talleres, não deverão comparecer em grande número ao estádio para ver a final internacional envolvendo uma equipe brasileira e outra equatoriana.

Delegação do São Paulo desembarcou em Córdoba nesta quinta-feira. Foto: Juan Ignacio Roncoroni/ EFE

Apenas nesta quinta-feira, a Conmebol começou a colocar outdoors e placas nas proximidades do estádio, que tem capacidade para receber até 57 mil torcedores, com as informações sobre a partida internacional.

Poucos torcedores recepcionaram o São Paulo na quarta-feira à noite no desembarque. Apesar do número esperado não ser grande, é certo que o apoio ao tricolor paulista deverá ser muito maior no estádio do que do Independiente del Valle. O time do Equador ficou com apenas 1,5 mil ingressos para a partida.