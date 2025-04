Cienciano x Atlético-MG na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a partida entre Cienciano e Atlético-MG está marcada para acontecer nesta terça, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal de TV fechada ESPN e pelo streaming Disney+.

Décimo quarto lugar no Campeonato Peruano, o Cienciano não entra em campo desde 23 de março, quando empatou sem gols com o Deportivo Los Chankas fora de casa. A equipe do técnico Cristian Díaz acumula apenas cinco pontos em cinco partidas. O meia Cueva, ex-São Paulo e Santos, é uma das dúvidas para o jogo.

Cienciano e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira em Cusco pela Sul-Americana. Foto: Arte/Estadão

Campeão mineiro e atual vice-campeão da Libertadores, o Atlético Mineiro foi derrotado pelo Grêmio, por 2 a 1, na primeira rodada do Brasileirão 2025. O treinador Cuca tem dúvidas para definir a escalação e deve optar por Alan Franco no meio-campo.

CIENCIANO X ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

DATA : 01/04/2025 (terça-feira)

: 01/04/2025 (terça-feira) HORÁRIO : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) LOCAL: Garcilaso de la Vega, em Cusco (PER)

ONDE ASSISTIR A CIENCIANO X ATLÉTICO-MG AO VIVO

ESPN (TV fechada)

Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CIENCIANO

CIENCIANO: Juan Bolado; Josué Estrada, Leonel Galeano, Danilo Ortiz e Alexi Gómez; Santiago Arias, Claudio Torrejón, Alfredo Ramúa (Christian Cueva) e Gaspar Gentile; Juan Romagnoli e Carlos Garcés. Técnico: Cristian Díaz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-MG

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Arana (Caio Paulista); Alan Franco (Rubens), Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Hulk, Rony e Cuello. Técnico: Cuca.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CIENCIANO E ATLÉTICO-MG

23/03 - Deportivo Los Chankas 0 x 0 Cienciano - Campeonato Peruano

- Campeonato Peruano 29/03 - Grêmio 2 x 1 Atlético Mineiro - Brasileirão