Cirurgia de Evaristo de Macedo é concluída com sucesso após sofrer tombo em casa

Aos 91 anos, o ex-jogador e treinador Evaristo de Macedo passou por uma cirurgia neste domingo, dia 14, no hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, após sofrer um tombo na noite da última sexta-feira, resultando em fraturas no fêmur e no quadril. O procedimento, que foi um sucesso, foi confirmado nas redes sociais do ex-flamenguista, através de seus filhos. Não há ainda informações sobre uma possível alta.

PUBLICIDADE “Bom dia! Em nome de nosso pai, comunicamos aos amigos que a cirurgia de reparação da fratura do fêmur e quadril terminou. Sucesso! Preocupava muito pela idade dele. Mas o velho é forte. Agora é se recuperar! Muito obrigado pelo carinho! Abraço.” No sábado, o próprio Evaristo havia revelado o acidente. Segundo o ex-treinador, a dor era ‘insuportável. “Ontem à noite (sexta), tombo bobo em casa e a fratura no fêmur com o quadril. Dor insuportável! Aguardando parecer dos médicos, mas tudo leva a crer em cirurgia. Muito cuidado com seus idosos em casa. Chinelos e tapetes são um perigo para nós. Abraços.”

Aos 91 anos, Evaristo de Macedo sofreu tombo em casa. Foto: Reprodução/X @evaristo_macedo

Carreira

Evaristo tem uma das carreiras mais vitoriosas do futebol nacional e espanhol. No Brasil defendeu as cores do Flamengo como jogador e na Espanha é um dos raros atletas que virou ídolo tanto do Real Madrid como do Barcelona.

Revelado pelo Madureira, chegou ao Flamengo com 19 anos e conquistou, sendo protagonista, o tricampeonato carioca (1953, 1954 e 1955). O atacante marcou 103 gols em 182 jogos com a camisa rubro-negra. Na Europa, conquistou quatro títulos do Espanhol: dois pelo Barcelona (58/59 e 59/60) e dois pelo Real (62/63 e 63/64). Encerrou a carreira como jogador no Flamengo, em 1966.

Como técnico, Evaristo ganhou destaque no Bahia, ao ganhar, além de seis Estaduais, o Brasileiro de 1988. No Grêmio foi campeão da Copa do Brasil em 1997. Teve uma breve passagem pela seleção brasileira, em 1985.