Cissé aprova empenho de Senegal na Copa, mas não garante permanência como técnico

Aliou Cissé era o capitão da seleção senegalesa quando o país obteve sua melhor campanha em Mundiais, logo em sua primeira participação, em 2002. Na ocasião, a equipe chegou às quartas de final. Vinte anos depois, Cissé, agora treinador, levou Senegal às oitavas. O time foi eliminado neste domingo ao cair diante da Inglaterra, por 3 a 0, em Al Khor.

Cissé analisou a partida de Senegal em sua despedida da Copa do Catar. Segundo o técnico, o terceiro gol da Inglaterra, assinalado por Saka no início do segundo tempo, foi decisivo para a derrota senegalesa. Seus comandados não conseguiram recuperar o ânimo para o restante do duelo e acabaram derrotados.

Gareth Southgate e Aliou Cissé se cumprimentam após o jogo entre Inglaterra e Senegal em Al Khor. Foto: Wolfgang Rattay/ Reuters

“Os primeiros 30 minutos foram interessantes, tivemos chances de marcar, mas não foi o caso. Eles marcaram dois gols poucos minutos antes do intervalo, mas foi sobretudo o terceiro, assim que começa a segunda parte, o que nos tirou do jogo. Enfrentamos uma equipa que teve muito impacto, ganharam muitos duelos, fizeram-nos recuar, foi difícil. Meus jogadores nunca desistiram, continuaram jogando e tentando seguir em frente”, afirmou Cissé.

O técnico de Senegal tratou de valorizar a campanha de sua seleção no Catar. Cissé almeja elevar o nível da equipe no próximo ciclo, rumo à Copa do Mundo de 2026. Ele, no entanto, não garante sua permanência no cargo e aguarda decisão da Federação Senegalesa.

“O Senegal é o número 18 do mundo (no ranking da Fifa), enquanto a Inglaterra é o quinto. Há anos trabalhamos para elevar nosso patamar no continente africano. Temos de continuar a competir no próximo Mundial com equipes desta qualidade. Temos de aprender com esta derrota e logo veremos o que acontece, mas por enquanto sou o treinador. O futuro nos dirá”, finalizou.