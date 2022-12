Febre tira Cissé, técnico de Senegal, da entrevista antes das oitavas da Copa da Mundo

Uma febre causou a ausência do técnico Aliou Cissé, de Senegal, da entrevista coletiva, neste sábado, véspera do jogo pelas oitavas de final diante da Inglaterra. A seleção africana foi representada pelo otimismo e confiança de Regis Bogaert. Entusiasmado pelas vitórias dos conterrâneos Camarões e Tunísia, o auxiliar técnico cravou vitória senegalesa e vaga nas quartas de final da Copa do Mundo.

Leia também Renovação de Luis Enrique será definida ao fim da Copa, diz federação espanhola

“É importante ver que Camarões pode vencer o Brasil e a Tunísia vencer a França. Da nossa parte, o recado é para dizer que Senegal vai vencer a Inglaterra. Temos de ter a ambição de ganhar de todos”, disse Bogaert, que lembrou o fato de a seleção africana já ter atingido as quartas de final no Mundial de 2002.

Aliou Cissé ficou fora da última entrevista coletiva antes da oitavas de final por febre. Foto: Rolex dela Pena/EFE

“Vencer a Inglaterra seria um grande sucesso, algo histórico. Mas não sei se maior do que conseguimos em 2002, quando vencemos a Suécia nas oitavas. Para nossos jogadores será um feito histórico”, afirmou o auxiliar técnico, lembrando que há 20 anos Senegal caiu para a Turquia nas quartas.

Bogaert previu um jogo difícil e que poderá ser decidido nos minutos finais. “Precisamos manter a concentração o tempo todo. Algumas seleções estão arriscando muito nos 15 minutos finais e este pode ser o momento decisivo da partida.”

O auxiliar revelou que Cheikhou Kouyaté “ainda está em fase de recuperação” e, portanto, fora do duelo com os ingleses. Em compensação, os defensores Betis Youssouf Sabaly e Nampalys Mendy estão recuperados de lesão.