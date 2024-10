City vira no fim e estabelece mais um recorde na era Guardiola

A era Guardiola começou na temporada 2016/2017, com o espanhol no comando, são 311 jogos, 230 vitórias somando seis títulos de Premier League, segundo a página oficial do clube.

Antes do City, apenas Nottingham Forrest com 40 partidas em 1978 e o rival Manchester United em duas oportunidades, com 34 jogos em 1993 e em 1998 com 30 confrontos sem derrota.