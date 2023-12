City 4 x 0 Fluminense: confira os memes da final do Mundial de Clubes

O Manchester City é o campeão do Mundial de Clubes de 2023. Mesmo sem Haaland e De Bruyne, o time de Pep Guardiola não deu chances ao Fluminense e goleou o rival por 4 a 0. Julián Álvarez balançou as redes duas vezes — uma delas em menos de um minuto de jogo. Phil Foden e Nino (contra) também marcaram.

A vitória garantiu ao time inglês o título inédito logo em sua primeira participação no torneio da Fifa. Do lado do Fluminense, Fábio foi o destaque. Além de ter impedido uma goleada maior, o goleiro de 43 se tornou o jogador mais velho a disputar uma final de Mundial da Fifa. Nas redes sociais, rivais reagiram com memes ao gol relâmpago dos ingleses, com 40 segundos de bola rolando. O gol contra de Nino e o técnico Fernando Diniz também foram alvos de brincadeiras dos internautas. Veja:

Manchester City goleia Fluminense e conquista Mundial de Clubes da Fifa. Foto: Ali Haider/EFE

Confira os melhores memes da final do Mundial de Clubes:

