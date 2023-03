Clara Chía, namorada de Piqué, reativa redes sociais 6 meses após início de polêmica com Shakira

Clara Chía, namorada do ex-jogador Gerard Piqué, criou um novo perfil no Instagram. Apontada como pivô da crise que culminou com o divórcio de Piqué e da cantora colombiana Shakira, a jovem de 23 anos abandonou as redes sociais em agosto de 2022 após sua relação com o atleta ter se tornado pública.

O retorno da estudante às redes sociais foi noticiado pelo jornal espanhol La Vanguardia. O novo perfil de Clara Chía está fechado, ou seja apenas pessoas que ela autoriza podem ter acesso ao conteúdo que for publicado. A página tem apenas cinco fotos e conta com 175 seguidores, sendo um deles Gerard Piqué.

O relacionamento de Piqué e Clara foi mantido em sigilo por longos meses. O casal só oficializou o romance no início de 2023, quando o ex-atleta do Barcelona publicou uma foto ao lado da nova namorada.

Piqué e Shakira têm dois filhos. Foto: Albert Gea/ Reuters

Clara teria sido o principal motivo para o fim do casamento de Shakira e Piqué. A colombiano teria descoberto que o catalão a estava traindo quando voltou de uma viagem e notou que uma geleia, que só ela consumia na casa, estava pela metade.

Tratados como “casal do momento” pela imprensa espanhola, Piqué e Clara passaram a aparecer juntos em público com mais frequência. Os dois não adotam mais discrição e tampouco escondem beijos e trocas de carinho.

Shakira, por sua vez, está estudando uma possível mudança de país. De acordo com o jornal La Vanguardia, a cantora pensa em deixar a Espanha e ir definitivamente para a cidade de Miami, nos Estados Unidos.

A colombiana tem feito muito sucesso com a música Shakira BZRP Music Sessions 53, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas para Piqué. Em certo momento, a colombiana afirma que o ex-jogador trocou uma Ferrari por um Twingo, um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam.”