Cleber Machado estreia no SBT em Corinthians x Fortaleza, detalha acordo e refuta ‘disputa’ com Téo

Cleber Machado estreia nesta terça-feira como narrador do SBT. Na emissora de Silvio Santos, o locutor de 61 anos terá como primeira missão levar ao torcedor de todo o País os detalhes do jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, entre Corinthians e Fortaleza, às 21h30. Desde que deixou a Globo, onde esteve por 35 anos, Cleber passou pela Record, nas finais do Paulistão - conquistado pelo Palmeiras -, e Amazon Prime Video, onde narrou a Copa do Brasil e, no último domingo, o título inédito do São Paulo.

A primeira vez empunhando o microfone do SBT terá como principal ingrediente o caráter derradeiro de um confronto que definirá o time que representará o País na final da Sul-Americana. “É o primeiro capítulo de um jogo decisivo. Passei muito tempo fazendo jogo de time paulista, mas nesse tempo o nosso nome se tornou nacional. Acho que é um jogo bom para começar e tem tudo para ter um resultado legal, além do aspecto decisivo de uma competição que terá um brasileiro em sua final”, afirmou Cleber em entrevista ao Estadão.

O SBT demonstrou interesse na contratação de Cleber logo após sua saída da concorrente. O narrador trocou mensagens informais com amigos na emissora paulista durante alguns meses, mas a negociação só esquentou no mês de agosto, até ser confirmada em setembro.

Cleber Machado assinou seu vínculo com o SBT no início do mês. Foto: Divulgação/ SBT

“Logo depois que saí da Globo, um amigo, que trabalha no SBT, falou comigo e contou que houve uma movimentação nos bastidores quando souberam da notícia. Isso faz quase seis meses, sem nada aprofundado. Nos últimos 10 dias de agosto, me ligaram de lá, conversamos e foi rápido. No dia 1º de setembro, o contrato foi assinado. O pessoal foi muito receptivo e carinhoso”, explicou Cleber. “É uma rede grande, nacional, simpática... No nosso caso do esporte, como voltaram a fazer, primeiramente com a Libertadores, agora a Sul-Americana, Champions League, me dá a sensação de que querem o esporte como um produto da programação do SBT”.

Como será a escala do SBT com Cleber Machado e Téo José?

Não haverá, a princípio, uma divisão no SBT entre quem vai narrar este ou aquele evento. A emissora detém os direitos na Sul-Americana e da Champions League e briga com as concorrentes para incorporar a Copa América e a Eurocopa em seu cardápio em 2024. Mesmo com outros dois narradores na equipe (Téo José e Luiz Alano), Cleber acredita que há espaço para todo mundo desenvolver seu trabalho.

“Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem dois eventos interessantes. Eu nunca tive problema com ninguém por escala. Escala é prerrogativa de quem escala. Conheço o Téo faz tempo”, explicou Cleber. Quando foi contratado pontualmente pela Record para narrar as finais do Paulistão, o locutor fez questão de falar com Lucas Pereira, que foi o responsável por transmitir todos os jogos anteriores pela emissora da Barra Funda. No SBT, Cleber não seguiu os mesmos passos, mas disse ter sido bem recebido por Téo. “O Téo me mandou uma mensagem muito gentil quando acertei. Nos encontramos no Programa Silvio Santos, mas ainda não conversamos mesmo”.

Téo José tem sido a voz do esporte no SBT desde o retorno da emissora para as transmissões de futebol. Foto: Divulgação/ SBT

Em sua primeira transmissão no SBT, Cleber Machado terá a companhia de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Câmara Basttos nos comentários de Corinthians x Fortaleza. “O Mauro eu conheço faz tempo. Fiz jogo com ele no início do SporTV, ainda chamava TopSport. Com o Sheik já fiz uma entrevista grande na casa dele. Eu não tenho problema com companheiro nenhum, de interagir com eles. Se eu fizesse uma lista de qualidades que tenho, uma seria a capacidade de incorporar os comentaristas na transmissão. É respeitar o estilo e o momento de cada um.”

A transmissão da semifinal da Sul-Americana será feita dos estúdios do SBT, na Anhanguera, no famoso “off tube”, quando o narrador não está no palco do jogo, não está “in loco”. Na final, em Punta del Este, a equipe deve viajar ao Uruguai. Para Cleber, a menor presença das equipes de transmissão nos estádios, autódromos e ginásios - algo que se repete em todos os meios de comunicação - não tem tanto impacto para o espectador e não causa prejuízos significativos na transmissão.

Cleber Machado participou do Programa Silvio Santos, exibido neste domingo. Foto: Reprodução/ Instagram @oficial_clebermachado

É uma questão econômica. Há também uma que pouca gente considera é a diferença de equipamentos de uma transmissão de 20 anos atrás e hoje. Atualmente, precisa de mais qualidade de imagem. ‘Mas vamos ficar fazendo jogo do estúdio?’ Acho que nós, narradores, nos adaptamos para fazer de um jeito suficiente para quem está assistindo. Na F-1, quando você faz a transmissão in loco, não fica olhando para a pista, fica de olho no monitor. Desde sempre, indo para o estádio, você fica com um olho no monitor e outro no campo. Acho que só o público muito perspicaz, que conhece um pouco, que vai perceber, por causa do cenário diferente. A transmissão acaba sendo muito parecida. Estar no palco te dá muito mais clima e circulação naquele ambiente. É mais legal fazer in loco, mas não compromete. Cleber Machado

Outro Cleber Machado no SBT?

Cleber já fez aparições no SBT. Ele participou do Programa do Ratinho, em um desafio de chute a gol, e no último domingo, esteve no Programa Silvio Santos, com Patrícia Abravanel. No programa diário, teve sua atuação estendida por alguns minutos diante da boa audiência, enquanto no dominical soltou a voz e viralizou nas redes sociais. Mas Cleber afirma que esse é quem ele é, uma pessoa que se comporta da maneira que cada ambiente exige e permite.

“É um pouco de folclore. Não é nada diferente do que sempre fui. Ao longo do tempo, as transmissões esportivas foram ganhando mais descontração e informalidade, uma relação menos distante do público. Depende muito do espaço em que você está. Não dá para ir no Ratinho, na Patrícia e não entrar no clima. Não é nada diferente do que eu sou, nada planejado”, comentou Cleber.

No meio audiovisual, é comum ouvir de pessoas mais experientes que é necessário ouvir e ver seu trabalho para aperfeiçoar sua técnica e corrigir alguns defeitos. Uma dica preciosa para quem está começando e que em diversos casos é repetida por quem tem anos e anos de profissão. Cleber diz que não tem como premissa ouvir suas narrações e que já levou alguns puxões de orelha.

Não tenho por hábito ouvir as transmissões. Já tomei muita ‘bronca’ por isso. Às vezes acho que tenho de ver, outras que não... Quando cai na minha frente, eu vejo, mas não sou de ficar procurando. Você nota quando fez mais ou menos, bem ou mal. Isso tem a ver com o que você sente do evento. Um diretor disse uma vez para mim: ‘Vocês ficam falando que vão transmitir as emoções de tal evento. Emoções você não transmite, você faz o evento, se emociona e se envolve e se tiver capacidade passa aquilo que está sentindo para quem está assistindo’. Quando você consegue fazer isso, é um gol seu. Cleber Machado

Interação entre público e narrador muda concepções

O contato entre o locutor e seu público é capaz de mudar percepções. Um gol, um lance ou uma frase entoadas na voz do narrador podem ficar guardadas por muito tempo na memória. Como o gol de Rodrigo Nestor pelo São Paulo no domingo, como foi o de Fernando Prass pelo Palmeiras em 2015 ou o de Romarinho, em 2012, pelo Corinthians. Este repórter recordou da narração de Cleber de um golaço de Giovanni van Bronckhorst, na semifinal da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, entre Holanda e Uruguai para exemplificar tal situação contada por Cleber.

“Nunca tive a noção de que a narração ficasse na memória de quem assiste. Achava que o espectador guardava para ele o que aconteceu no jogo, se o time dele ganhou ou perdeu. Quando você começa a conversar com torcedor, você nota que o que foi dito naquele instante fique na memória do cara, feliz por um gol de título ou triste por um comentário. Eu discutiria o quanto uma narração é feita naturalmente, nessa linha de você testemunhar, se envolver e conseguir passar como narrador para quem vê. É mais do meu gosto do que a frase feita, bolada e pensada para usar nessa ou naquela situação”, comentou Cleber.

O narrador não tinha perfil nas redes sociais até sua saída da Globo. Desde então, criou uma página no Instagram, que abastece de fotos, memórias e vídeos. “Nunca fui um consumidor de redes sociais. Só depois que saí da Globo por sugestão e insistência de algumas pessoas que criei meu Instagram. Hoje fiquei três horas para editar um vídeo para publicar”, contou.

O contrato de Cleber com o SBT garante exclusividade do narrador na TV aberta. No entanto, o locutor pode seguir trabalhando em outras plataformas. Ele negocia uma renovação de vínculo com o Prime Video para a Copa do Brasil de 2024. Na emissora de Silvio Santos, ainda aguarda novas definições para saber como se dará sua participação no semanal Arena SBT.