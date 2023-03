Cléber Machado fora da Globo: relembre momentos icônicos do narrador

O narrador Cléber Machado foi demitido da Globo nesta quarta-feira após 35 anos na emissora. No canal, colecionou momentos emocionantes, com narrações históricas, além de situações inusitadas que ficaram marcadas na memória de torcedores e telespectadores. Ele tem 60 anos. Fazia algum tempo, Cléber perdia espaço nas transmissões de jogos e eventos na Globo. Ele não esteve na Copa do Mundo do Catar, no ano passado. O Estadão selecionou alguns desses momentos marcantes na carreira do jornalista.

OLHA O ROMARINHO

Não há torcedor do Corinthians que não se arrepie até hoje com o gol de Romarinho diante do Boca Juniors na partida de ida da final da Libertadores de 2012. Cléber deu o ao lance o tamanho de sua importância. Naquele edição, o time paulista foi campeão da competição sul-americana.

SE O PRASS FIZER...

O torcedor do Palmeiras também lembra com carinho do gol de pênalti assinalado pelo goleiro Fernando Prass no título da Copa do Brasil sobre o Santos, em 2015. O goleiro cobrou umas das penalidades.

Continua após a publicidade

HOJE SIM

“Hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim...” Essa sequência na voz de Cléber Machado está eternizada entre os fãs de automobilismo. No Dia das Mães, em 2002, o narrador lamentou a forma como Michael Schumacher ganhou o GP da Áustria após Rubens Barrichello ceder a vitória na reta de chegada. Ambos os pilotos corriam pela Ferrari.

O FILÓSOFO

Cléber Machado costuma fazer longas digressões sobre assuntos diversos e encontra analogias e metáforas capazes de explicar didaticamente sua opinião. Ele sabe como prender o telespectador.

ENTROU?

Continua após a publicidade

Em 2011, na final da Copa Libertadores, Cléber gritou gol, mas a bola foi para fora para tristeza dos torcedores do Santos, que sorririam ao fim daquela noite com a terceira conquista continental. Também para a tristeza do próprio narrador da Globo.

É OURO, SÓ QUE NÃO

Durante os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, Cléber Machado estava ansioso para narrar um ouro do Brasil, mas se precipitou ao vibrar com a primeira colocação de Isaquias Queiroz faltando 750 metros para o fim da prova. Veja o que aconteceu com o profissional.

SAI PRA LÁ

No Show do Intervalo, durante as transmissões de jogo da Globo, Cléber interagia diante das câmeras com os colegas comentaristas e precisava organizar as participações de cada um. Em uma dessas ocasiões, um leve empurrão em Caio Ribeiro gerou brincadeiras na web.

Continua após a publicidade

EMOÇÃO

Diversas torcidas Brasil afora comemoraram títulos estaduais, nacionais e internacionais na voz de Cléber Machado. É o caso, por exemplo, dos atleticanos, que vibraram com a Libertadores de 2013, quando o time ainda tinha Ronaldinho Gaúcho no elenco.

SEM EMOÇÃO

Cléber também foi criticado por algumas torcidas por não dar a mesma emoção aos gols marcador por outros times. Foram os casos de Sport, em 2008, e Sampaio Corrêa, em 2022. As críticas foram tão grandes no Recife que, depois de 2008, a Globo passou a fazer transmissões, em algumas ocasiões, com duas equipes diferentes em jogos dos clubes pernambucanos: uma com jornalistas da Globo Nordeste e outra para o restante do País.

Continua após a publicidade

Cléber Machado narrando o gol da virada do Sampaio Corrêa nos acréscimos parecendo que estava narrando o jogo para a TV Vasco. Mídia bairrista é uma piada.



pic.twitter.com/vMXoBOPE4a — Marujeira 🇧🇷 (@marujeira) October 28, 2022

O ÚLTIMO GOL NA GLOBO?

O último gol narrado por Cléber Machado na Globo foi assinalado por Gabriel Menino na Supercopa do Brasil, em que o Palmeiras bateu o Flamengo por 4 a 3.

OUTROS MOMENTOS

Os 35 anos na Globo deram a Cléber Machado inúmeras outras situações em suas narrações esportivas e dos carnavais, algumas mais emotivas, outras nem tanto. Reveja algumas delas:

Continua após a publicidade

Cleber Machado é maluco das ideias e posso provar 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/fU28izfprH — Erros Absurdos dos Narradores Brasileiros 🇧🇷 (@errosabsurdosbr) March 21, 2023