Cléber Machado não guarda mágoas da Globo após demissão e valoriza respeito da emissora

Cléber Machado fez história na Rede Globo sendo uma das vozes mais marcantes da emissora, com frases como “hoje não, hoje sim”, no GP da Áustria de Fórmula 1 de 2002, e a clássica narração do gol de Romarinho pelo Corinthians, na final da Copa Libertadores de 2012. Após 35 anos de casa, foi demitido na última quarta-feira, 22, e ainda não decidiu seu futuro. O que é certo é que não ficou qualquer mágoa.

Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, o comunicador disse que acredita ter feito sua parte no tempo em que estava lá e garante que a notícia não o desmotivou, principalmente pelo motivo do desligamento, especulado por ele mesmo, ser de reestruturação e não por ineficiência. Além disso, contou, resumidamente, como foi preparar a nova geração de narradores.

Cléber Machado foi demitido da Globo após 35 anos. Foto: Daniela Toviansky/Globo

“Dos meus 44 anos de carreira, passei 35 anos na TV Globo e 6 anos nas rádios Globo, não posso me considerar um cara de fracasso”, disse Cléber. “Deixei uma marca legal e estou na boa. Não tem coitadinho. está tudo bem”, acrescenta, deixando claro posteriormente que a saída não foi sua opção. “Se eu pudesse escolher, trabalharia nas organizações Globo até me aposentar”.

Por ser grande e concorrida entre os profissionais de jornalismo, a emissora tem seu ambiente de trabalho ‘debatido’ frequentemente, seja com pontos positivos ou negativos. O narrador é claro em sua posição: “É uma empresa excelente de se trabalhar, que me deu muitas oportunidades e repercussão”. Ele ainda disse que acredita que o motivo não tenha sido técnico, e sim por mudanças estruturais, ao menos, “quer acreditar”, em suas palavras.

A Globo ainda não confirmou quem substituirá Cléber nas transmissões, mas um dos nomes mais comentados pelo público é o de Gustavo Vilani, uma das maiores vozes do SporTV, afiliada da emissora, e constantemente escalado para grandes eventos. Ele, inclusive, narrou as últimas três edições do game ‘FIFA’. “Uma das coisas mais legais é você pegar a molecada que está chegando e eles agradecerem as conversas, os toques e cada aprendizado. Acho isso muito legal”, disse Machado a respeito da nova ‘leva’.