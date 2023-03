Cleber Machado narrará finais do Paulistão entre Palmeiras e Água Santa na Record

Uma semana após ser demitido pela TV Globo, Cleber Machado acertou nas últimas horas com a Record para a transmissão das finais do Campeonato Paulista, entre Água Santa e Palmeiras. A emissora tem exclusividade da competição na TV aberta. A equipe de comentaristas ao lado do narrador na partida ainda não foi confirmada.

Por meio de suas redes sociais, a Record anunciou a parceria pontual com o profissionais para as decisões do Paulistão. Cleber Machado, que trabalhou na Globo durante 35 anos, já havia afirmado ao Estadão que planejava seguir com sua carreira após ser demitido da emissora e pensava em alternativas. A primeira partida acontece neste domingo, dia 2 de abril, na Arena Barueri, às 16h (horário de Brasília). Cléber tem 61 anos.

Cléber Machado foi demitido da Globo na última semana. Foto: Daniela Ramiro/ Estadão

“Isso tudo e muito mais é São Paulo. Terra gigante, terra do trabalho, de gente, terra do futebol! Se você me perguntar quantos jogos do Campeonato Paulista eu já transmiti, eu não sei dizer. E quantas finais de Campeonato Paulista, já fiz, eu não lembro também. Mas a próxima final de Paulistão que vou transmitir, eu sei: no time da Record”, disse o narrador, em vídeo publicado pela emissora em suas redes sociais.

Cleber Machado era o responsável pela transmissão dos jogos dos times paulistas na Globo. Nos últimos anos, o locutor perdeu prestígio interno no canal do Rio, deixando, inclusive, o posto de narrador número dois da emissora para Luís Roberto, que assumirá a posição deixada pelo profissional no Estado.

A última narração de Cleber Machado na Globo foi a Supercopa do Brasil, vencida pelo Palmeiras diante do Flamengo, em Brasília, por 4 a 3. Na ocasião, a equipe da transmissão esteve in-loco para acompanhar o duelo dos times brasileiros. Ele agora se juntará à equipe de transmissão da Record, com Lucas Pereira, Dodô, Renato Marsiglia, Márcio Canuto, Mylena Ciribelli, Roberto Thomé (com quem trabalhou na Globo), Bruno Picinatto, Jean Brandão e Janice de Castro.

Lucas Pereira, inclusive, foi o narrador titular da emissora durante toda a competição paulista. O contrato da Record prevê a transmissão de 16 jogos ao longo de 2023 e Cleber Machado estará presente nos confrontos decisivos do Paulistão.

Continua após a publicidade

Ao longo de sua trajetória como narrador, Cleber cobriu nove Copas do Mundo, múltiplas finais de competições nacionais e internacionais — como a decisão da Liga dos Campeões 2012/2013, in loco —, GPs de Fórmula 1, carnaval, Olimpíadas, entre outros eventos esportivos e programas da emissora. Ele ficou desempregado uma semana.

Demissão da Globo

Cleber não ficou surpreso, mas também não esperava ser demitido agora. “Esperar, eu não esperava, mas tinha escutado aquele papo que acontece em um monte de empresa, de reajustar, readequar”, conta ele, por telefone, ao Estadão. O narrador quis saber a razão de ter sido dispensado da Globo depois de mais de três décadas. Considerado o período em que trabalhou nas rádios do grupo, dedicou 41 anos dos 44 de carreira à empresa da família Marinho. Leia a entrevista que ele deu ao Estadão nesta semana.