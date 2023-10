Clermont x PSG: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Paris Saint-Germain entra em campo neste sábado, às 12h, para medir forças com o Clermont pela sétima rodada do Campeonato Francês. A equipe parisiense quer a vitória para intensificar a luta pela liderança e aproveitar a fragilidade do lanterna do torneio.

O Clermont ainda não venceu nesta edição do Campeonato Francês. Já o PSG tem oscilado em sua campanha e ainda busca se encontrar com o comando de Luis Enrique e com Kylian Mbappé, que é dúvida para o jogo de hoje, como única grande referência do elenco, depois das saídas de Lionel Messi e Neymar.

CLERMONT x PSG: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 30/09 (sábado).

: 30/09 (sábado). HORÁRIO : 12h (de Brasília).

: 12h (de Brasília). LOCAL: Estádio Gabriel-Montpied, em Clermont-Ferrand.

Clermont e PSG se enfrentam neste sábado. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR CLERMONT x PSG AO VIVO

ESPN 2

Star+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE CLERMONT x PSG

CLERMONT : Diaw; Seidu, Pelmard e Caufriez; Konate, Gastien, Gonalons, Magnin e Allevinha; Nicholson e Cham. Técnico : Pascal Gastien.

: Diaw; Seidu, Pelmard e Caufriez; Konate, Gastien, Gonalons, Magnin e Allevinha; Nicholson e Cham. : Pascal Gastien. PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar (Danilo) e Hernández; Ugarte, Zaire-Emery (Ruiz) e Vitinha; Dembélé, Barcola (Mbappé), Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE CLERMONT E PSG