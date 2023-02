Club Brugge x Benfica: onde assistir, horário e escalação das equipes

Club Brugge e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília), na Bélgica, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Apesar de surpreender na primeira fase, o time belga vem de uma fase complicada, com uma vitória em cinco jogos nos torneios nacionais. Já o Benfica vinha de três vitórias seguidas e acabou eliminado na última semana na Taça de Portugal.

ONDE ASSISTIR CLUB BRUGGE X BENFICA

Clube Brugge e Benfica terá transmissão da HBO Max e TNT Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília) no estádio Jan Breydel, na Bélgica.

Soctt Parker é o treinador que assumiu o Brugge em janeiro e busca classificar a equipe para as quartas de final Foto: (Photo by KURT DESPLENTER / various sources / AFP) / Belgium OUT

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CLUB BRUGGE: Mignolet; Mata, Hendry, Mechele, Meijer; Rits, Onyedika, Vanaken; Buchanan, Yaremchuk, Lang. Técnico: Scott Parker

BENFICA: Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Luis, Chiquinho; João Mário, Rafa Silva, David Neres; Guedes (Ramos). Técnico: Roger Schmidt

ÚLTIMOS RESULTADOS

Os dois times chegam para a primeira partida das oitavas de final da Champions League em momentos um pouco parecidos. Apesar de surpreender com a vaga no mata-mata, o Brugge demitiu o técnico Carl Hoefkens por conta dos resultados nos torneios nacionais no fim de dezembro. Após isso, o time belga vive um momento instável, com quatro empates e uma vitória nas últimas cinco partidas. Já o Benfica vem para a partida com um gosto amargo. Apesar de não perder há cinco jogos, o time foi eliminado da Taça de Portugal nas penalidades após empatar com o Braga.