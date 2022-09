Clube amazonense dispensa jogador que marcou gol contra intencional e investigará caso; veja lance

O Atlético Amazonense perdia por 3 a 1 para o Sul América na segunda divisão estadual quando um jogador deliberadamente marcou um gol contra aos 44 minutos do segundo tempo. O fato chamou atenção e o vídeo do lance viralizou nas redes sociais. O clube amazonense publicou nota nesta segunda-feira, um dia após o jogo, e informou que dispensou os envolvidos no episódio, sem relevar os nomes.

“O Atlético Amazonense vem a público informar que não compactua com atitudes antidesportivas, abriremos procedimento interno para averiguar os fatos no jogo diante do Sul América, os envolvidos já foram desligados do clube. “Somos a favor do jogo limpo e responsável, não admitiremos nada que seja contrário a isso”, disse em nota.

Júlio Campos, do Atlético Amazonense, chuta contra a própria meta e marca gol contra aos 44 minutos do segundo tempo. A equipe perdeu por 4 a 1 para o Sul América.



A partida era válida pela Série B do Campeonato Amazonense.



🎥 Reprodução



pic.twitter.com/K1HiB0j68v — Goleada Info (@goleada_info) September 5, 2022

Segundo a súmula da partida, Edirley foi quem balançou a rede contra a própria meta e o árbitro Rafael Ramos Tourinho escreveu que não viu “nada de anormal” no jogo. A Federação Amazonense ainda não se pronunciou sobre o caso.

A partida foi válida pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense da Série B 2022. Com a vitória, o Sul América ocupa a sexta posição, com nove pontos. Já o Atlético Amazonense está em sétimo, com sete.