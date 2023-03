Clubes e organizadas paulistas se juntam para assistir afetados pelas chuvas no litoral norte

A função de um clube ultrapassa o campo. Desde que a temporada de chuvas desabrigou milhares de famílias no litoral paulista, diversos times se juntaram em prol de assistir os afetados, com mantimentos e doações financeiras. Em São Paulo, os quatro grandes - Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo - promoveram ações junto à sua torcida para mitigar os efeitos da catástrofe natural na região.

Durante o feriado do carnaval, no litoral norte de São Paulo, foi registrado o maior índice de chuvas na história do País. Entre sábado (18) e domingo (19), o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirmam que a região acumulou 683 milímetros de chuva. Em perspectiva, o volume equivale a um litro de água despejado por uma área de 1 metro quadrado a cada milímetro.

Até o momento, 65 óbitos foram confirmados, sendo 64 em São Sebastião e um em Ubatuba. O governo do Estado de São Paulo também contabiliza 1.090 desalojados e 1.346 desabrigados. Desde então, as diretorias dos clubes paulistas buscam formas de auxiliar estes necessitados.





O São Paulo realizou durante as últimas semanas campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene no Morumbi. Segundo levantamento disponibilizado ao Estadão, foram arrecadadas 128 toneladas, entre água, comida, roupas, medicamentos entre outros itens. Cinco caminhões foram destinados às instituições de São Sebastião, região mais afetada pelas chuvas, com auxílio da defesa civil.

O Palmeiras também promoveu sua própria campanha de arrecadação, assim como o São Paulo. Nos jogos contra o Red Bull Bragantino e a Ferroviária, ambos válidos pelo Campeonato Paulista, o clube recebeu doações em pontos de coleta espalhados pelo Allianz Parque.

Na última atualização, enviada ao Estadão, três toneladas de doações, entre alimentos, produtos de limpeza e roupas, já haviam sido entregues ao instituto Verdescola, de São Sebastião. Além disso, 449 cestas básicas foram destinadas ao Instituto Caça-Fome. O Palmeiras também recebeu doações em seu clube social, mas número total não havia sido consolidado até o fechamento desta reportagem.

São Paulo promove doações a afetados pelas chuvas no litoral paulista. Foto: Divulgação/saopaulofc.net

Corinthians e Santos se juntaram em uma parceria no clássico que disputaram pelo Campeonato Paulista. Após a partida, as camisas dos 22 titulares foram colocadas para leilão na plataforma Play For A Cause, que esteve no ar até o último dia 9 de março. Ao todo, os clubes arrecadaram R$ 122 mil com a ação.

A camisa do meia Lucas Lima, que recém retornou ao Santos, foi a mais cara, leiloada por R$ 20 mil. Do lado corintiano, o uniforme de Yuri Alberto, autor de um dos gols do empate em 2 a 2 e eleito o melhor da partida no clássico, foi vendido por R$ 14 mil.

Camisas utilizadas pelos titulares no clássico entre Corinthians e Santos foram a leilão para assistir as vítimas do temporal no litoral norte. Foto: Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão

Além do leilão, o Corinthians também destinou 20% de sua renda bruta com a bilheteria na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino (cerca de R$ 75 mil), diante do Ceará, a instituições do litoral norte. A partida aconteceu no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, e terminou com a vitória do time alvinegro por 14 a 0.

Torcidas organizadas

Além dos clubes, as organizadas de São Paulo também se juntaram em prol da campanha de assistência no litoral norte. Ao lado galera.bet, plataforma de apostas, torcidas de Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo se organizam para receber doações em pontos de coleta, tanto na capital paulista quanto no litoral.

Ao todo, sete organizadas participam da ação: a Camisa 10, Sangue Jovem e Torcida Jovem, do Santos; Camisa 12 e Gaviões da Fiel, do Corinthians; a Mancha Alvi Verde, do Palmeiras, e a Dragões da Real, do São Paulo. A Associação Nacional das Torcidas Organizadas (ANATORG) também participa da campanha.

Torcidas organizadas se unem para auxiliar vítimas no litoral norte. Foto: Divulgação/galera.bet

Entre os pedidos estão alimentos não-perecíveis, água potável, fraldas e roupas, além de outros utensílios de limpeza. “Momentos como esse mostram o potencial que as torcidas organizadas têm para fazer a diferença para aqueles que precisam, como as vítimas das chuvas no Litoral Norte. A garra das organizadas convertida em ações como essa impactam positivamente a sociedade. É essa a ideia que nos move nesse projeto e em tantos outros”, afirma Flávio Pires, idealizador do projeto.

Os números totais das doações ainda não estão consolidados, mas a logística para a entrega será realizada em parceria com a Central Única das Favelas (CUFA).

Local para as doações

Camisa 10 - Santos

Av. Rangel Pestana, 334 - Jabaquara

Doações aceitas: alimentos não-perecíveis, água potável, fraldas e roupas





Camisa 12 - Corinthians

Rua José Pinheiro Bezerra, 12 - Belenzinho

Doações aceitas: alimentos não-perecíveis, água potável, fraldas e roupas





Dragões da Real - São Paulo

Rua dos Trilhos, 504 - Mooca

Doações aceitas: alimentos não-perecíveis, água potável, fraldas e roupas





Gaviões da Fiel - Corinthians

Rua Cristina Tomás, 183 - Bom Retiro

Doações aceitas: alimentos não-perecíveis, água potável, fraldas e roupas

Mancha Alvi Verde - Palmeiras

Rua Palestra Itália, 203 - Loja

Doações aceitas: alimentos não-perecíveis, água potável, fraldas infantis e adultas, roupas infantis e adultas, produtos de higiene, rações para pets.





Sangue Jovem - Santos

Rua Manoel Barbosa da Silveira, 211 - Chico de Paula - Santos/SP

Doações aceitas: alimentos não-perecíveis, água potável, fraldas e roupas





Torcida Jovem - Santos

Rua Dr. Luís Carlos, 1 - Aricanduva

Doações aceitas: alimentos não-perecíveis, água potável, fraldas e roupas