Clubes e CBF lamentam acidente que vitimou torcedores do Corinthians em Minas Gerais

Clubes do futebol brasileiro lamentaram o acidente que vitimou torcedores do Corinthians na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na madrugada deste domingo, 20. Conforme a concessionária responsável pela via, a Arteris, o ônibus transportava 43 pessoas que voltavam do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte. Sete morreram na altura do km 525,4, em Brumadinho (MG).

No primeiro comunicado da concessionária, foram informadas sete vítimas fatais. A Polícia Civil de Minas Gerais, porém, disse o acidente vitimou oito torcedores. Mais tarde, a própria polícia corrigiu a informação, confirmando sete vítimas.

“O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos”, diz trecho da nota publicada pelo Corinthians.

Adversário do Corinthians na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro também demonstrou solidariedade. “Estendemos nossos sentimentos às famílias e amigos afetados por essa dolorosa situação”, escreveu o clube mineiro. No sábado, 19, os clubes haviam empatado em 1 a 1, em Belo Horizonte. Outros clubes da Série A publicaram notas de pesar, bem como a CBF.

Veículo tombou depois de colisão em curva

O ônibus teria adentrado uma curva, colidiu com o talude (inclinação na superfície lateral para promover a estabilidade do terreno) e, na sequência, tombou. A empresa não falou sobre o estado de saúde dos demais passageiros. A concessionária informou que enviou mais de 20 colaboradores, que estão mobilizados no local.

A empresa afirma que a equipe atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil. O Estadão entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, mas ainda não obteve retorno.