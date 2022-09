Clubes só poderão ter benefícios no pagamento de dívidas trabalhistas se aderirem à SAF, decide TST

A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT) decidiu nesta semana formular uma jurisprudência a respeito do pagamento de dívidas trabalhistas por parte de clubes brasileiros de futebol. A medida busca solucionar decisões conflituosas aplicadas por diferentes Tribunais Regionais do Trabalho.

“Apenas e tão somente foi pacificada e unificada uma situação inicialmente controversa, a fim de se manter a sempre almejada estabilidade jurídica. Assim, o clube que transformar seu departamento de futebol em SAF poderá buscar os benefícios previstos na lei específica, e que apenas nesses casos é aplicável”, afirma o ministro Caputo Bastos, Corregedor-geral da Justiça do Trabalho.

Ronaldo precisou da autorização dos sócios da Cruzeiro para decidir qual o melhor caminho para pagamento das dívidas trabalhistas Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

A partir de agora, apenas clubes que tenham transferido o controle do futebol para a SAF (Sociedade Anônima do Futebol) poderão usufruir dos benefícios que a lei lhes imputa. Entre os benefícios estão:

10 anos para quitação das dívidas, caso 60% do valor sejam pagos nos primeiros seis anos;

Limite de 20% das receitas em aportes financeiros destinados à quitação das dívidas;

Aplicação do Regime Centralizado de Execuções (RCE) ou de recuperação judicial ou extrajudicial para pagamento de credores.

Clubes que haviam conseguido a liberação dos benefícios mesmo sem a alteração para SAF terão o prazo de 90 dias para se adequarem às normas e apresentarem um planejamento de pagamento das dívidas (Plano Especial de Pagamento Trabalhista - PEPT), cujo limite é de seis anos. A mesma decisão também será aplicada aos demais clubes que não aderiram à SAF, sem limites para aporte de receitas.

“Dessa forma, os direitos dispostos na lei da SAF estão preservados para aqueles que aderirem a esse sistema, e foram estendidos direitos aos clubes que não aderirem ao sistema SAF, mas desejosos de quitarem os respectivos débitos. Nenhum direito previsto em lei foi suprimido”, conclui o ministro Caputo Bastos.