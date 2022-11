Futuro da Copa: Cody Gakpo, da Holanda, é candidato à revelação do Mundial do Catar

Publicidade

O jovem Cody Gakpo, de apenas 23 anos, é considerado a principal joia da geração da seleção holandesa e também um dos candidatos à revelação da Copa do Mundo do Catar. O garoto do PSV tem se destacado nos últimos anos e venceu o prêmio de Jogador do Ano do futebol holandês na última temporada. O holandês é o segundo personagem da série ‘Futuro da Copa’ do Estadão. Os primeiros foram os espanhóis Pedri e Gavi.

Atacante que gosta de jogar aberto na ponta esquerda, Gakpo é veloz, tem boa condução de bola e goza de porte físico privilegiado. Apesar de jovem, já mostra que está pronto para deixar o futebol da Holanda e se transferir para uma liga mais forte.

Cody Gakpo, do PSV, é a principal esperança do futuro da seleção holandesa. Foto: AP Photo/Peter Dejong

A mudança quase aconteceu no meio do ano. Ele vem sendo monitorado por grandes clubes europeus e chegou a ser sondado pelo Manchester United, que o tratava como plano B caso não sacramentasse a contratação do brasileiro Antony. Leeds e Southampton, ambos da Inglaterra, também fizeram propostas pelo jogador, mas Gakpo foi avisado pelo técnico da seleção holandesa, Louis van Gaal, de que essa transferência poderia afetar seus minutos em campo. Apesar do interesse de vários clubes, o garoto seguiu focado em campo e teve grandes atuações pelo PSV.

“Há praticamente oito semanas, houve rumores de transferências nesse período e não vimos ele mudar o comportamento e eu admiro isso. Ele está alcançando o nível dele, não está distraído, está concentrado no jogo. É especial ver isso”, elogiou o ex-atacante da seleção holandesa e atual técnico do PSV, Ruud van Nistelrooy, em agosto.

O esporte está nas veias da família Gakpo. O pai togolês jogava futebol e a mãe holandesa atuou pela seleção feminina de rugby do país. Ter dois pais acostumados a jogar esportes foi importante. Na casa da família, não havia pressão sobre o jovem Cody, que conseguiu trilhar sua trajetória sem cobranças. Quando o menino teve um rápido crescimento na adolescência, precisou adaptar o seu jogo ao “novo corpo”, maior e mais forte.

“Houve um tempo em que ele estava com raiva de seu próprio corpo porque não podia fazer o que fazia antes”, explica Twan Scheepers, ex-jogador do PSV e coordenador da base do clube até 2017, ao site The Athletic.

A expectativa é que Gakpo faça uma boa Copa do Mundo e que negocie com um grande clube europeu na janela de transferências de janeiro. Campeão holandês em 2018 e da Copa da Holanda na temporada passada, Gakpo representa o presente, mas também o futuro do futebol do país. A Holanda não é cotada entre as favoritas para a Copa do Mundo, mas pode chegar longe na competição.

A seleção holandesa venceu seus três jogos na fase de grupos da Eurocopa do ano passado, mas foi surpreendida pela República Checa nas oitavas de final após sofrer dois gols no segundo tempo depois da expulsão de De Ligt.

Nas eliminatórias europeias, foi líder do Grupo G, com sete vitórias, dois empates e uma derrota, superando Turquia, Noruega, Montenegro, Letônia e Gibraltar, e conquistou a vaga ao Mundial sem precisar da repescagem. Com Gakpo vivendo grande temporada, a Holanda quer superar as expectativas na Copa do Mundo.