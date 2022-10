Colégio de São Paulo cria álbum de figurinhas da Copa com os alunos como craques de suas seleções

Publicidade

A menos de um mês para o início da Copa do Mundo do Catar, um vício ainda toma conta das escolas no Brasil: a coleção do álbum de figurinhas do Mundial. Febre entre jovens e adultos, ela se tornaram uma verdadeira obsessão nos últimos meses, inclusive nas escolas. Sempre em busca de alternativas para facilitar o aprendizado das crianças - especialmente nos primeiros anos do ensino fundamental -, um colégio de São Paulo utilizou os álbuns para engajar os alunos nas aulas e atividades do semestre, mas com um diferencial. Em vez de Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi e todos os craques do Mundial, os alunos serão os protagonistas da coleção.

Essa história acontece no Colégio Marista Glória, localizado no bairro do Cambuci, em São Paulo. Além do clima de Copa, a ideia surgiu a partir de um livro paradidático, chamado “Nós Cinco”. A professora Ana Paula Tavella Machado, de 39 anos, percebeu a correlação entre as produções e como poderia utilizá-las na sala de aula com seus alunos do primeiro ano do ensino fundamental.

Leia também Figurinhas da Copa viram questão de Estado na Argentina, com falta de cromos e preços nas alturas

“O livro trata das características especiais de cada personagem. Cada um com sua individualidade”, diz a educadora ao Estadão. Com a febre das figurinhas, o projeto concilia o tema do livro com o álbum da Copa do Mundo. “As crianças passam a ser protagonistas da coleção e tem sua história registrada nas páginas da coleção.”

Alunos do Colégio Marista Glória são os personagens do álbum da Copa do Mundo Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Na coleção da Panini, as figurinhas trazem informações dos atletas, como peso, altura, data de nascimento e ano de estreia pela seleção. No Colégio Marista, as crianças também terão algumas curiosidades sobre elas, mas com o foco na diversidade e singularidade dos alunos. Em vez das características, os gostos de cada criança estão registrados no álbum, como cor, comida, brincadeira e animal favorito, além da principal habilidade - jogar bola, correr ou fazer pintura, por exemplo.

“Cada um dos alunos foi responsável por entrevistar seus colegas e descobrir suas individualidades”, conta Ana. Essa atividade, além de colocar os alunos como protagonistas da coleção, também cria laços entre eles. “As crianças podem olhar as figurinhas e falar: ‘nossa, ele se parece comigo, temos algo em comum’ e começar uma amizade.”

Ao todo, serão 110 alunos e o colégio irá produzir 16 mil figurinhas. Para completar o álbum, eles terão de concluir atividades e ser participativos nas aulas para ganhar os pacotes de figurinhas. “Nós também iremos promover bancadas para eles trocarem suas figurinhas”, conta a professora. Além de seus cromos, a coleção também traz a história do colégio, que completa 120 anos em 2022, e de profissionais da pastoral, da limpeza e do refeitório. “O nosso principal objetivo é ensinar, através deste projeto, o respeito e as missões do Marista.”

Continua após a publicidade

“O que seria do mundo se todos gostassem das mesmas coisas?”, diz o prefácio do álbum, impresso pelo colégio em uma gráfica particular. A partir desta semana, as crianças poderão trocar internamente seus cromos. O colégio não chegou a contatar a Panini sobre o projeto.

Assim como no álbum oficial, seis seleções estão representadas nas páginas da coleção. Escolhidas pelos próprios alunos, Senegal, Suíça, Dinamarca, Canadá, Japão e Portugal foram as equipes escolhidas - e ganharam seus próprios apelidos: Brasinegal, Suimarista Dinamáquina, Vencedores do Canadá, Japamigos e Portoglória, respectivamente.

Cada estudante terá sua própria figurinha, com nome completo e descrição de alguns gostos pessoais, como a cor preferida e sua principal habilidade. Foto: Tiago Queiroz/ Estadão

“A recepção dos alunos foi muito positiva. Eles não veem a hora de começar a colecionar e trocar as figurinhas entre seus amigos.” Ana também afirma que as meninas foram as que mais se empolgaram com a novidade. “Muitas delas não tiveram o seu próprio álbum da Copa, então se animaram com a possibilidade de colecionar as próprias figurinhas, sem dividir com ninguém da família.”

Além das ações no presente, como o ensino de alguns valores valores, Ana conta que o álbum pode ser usado como um registro da memória (uma cápsula do tempo) para os alunos no futuro. Hoje, eles têm uma média de seis anos de idade. “O legal é que, com o álbum completo, eles revejam seus gostos daqui 20 ou 30 anos. ‘O que mudou? O que eu ainda gosto? De quem eu me aproximei?’”, afirma.