Luxemburgo aponta problema emocional do Corinthians e pede mudança de mentalidade

Após o empate por 1 a 1 com o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Vanderlei Luxemburgo afirmou neste domingo que disse aos jogadores do Corinthians que a igualdade no clássico poderia ser comemorada diante da crise que o clube vive, mas pediu uma mudança de mentalidade para o time recuperar a ambição pelo resultado.

“Eu até falei para os jogadores: ‘Comemorem o empate por causa do nosso momento, mas jogando em casa, mesmo sendo clássico, nossa obrigação é ganhar e nós sabemos que podemos mais’. É um trabalho que vai crescer, conseguimos equilibras o time, a torcida fantástica. No final, vaia, normal. O time ainda não está naquilo que eu quero”, disse Luxemburgo.

O treinador do Corinthians identifica a parte emocional como o principal fator que dificulta o time a superar os adversários dentro de campo. Luxemburgo quer recuperar o ânimo do elenco nas próximas semanas para voltar a ser forte diante dos torcedores.

Corinthians e São Paulo ficaram no empate neste domingo em Itaquera. Foto: Alex Silva/ Estadão

“O maior problema do Corinthians é emocional. Estamos encontrando o equilíbrio, mas não é da noite para o dia que tudo vai melhorar. Eu acho que estamos evoluindo, mas temos de crescer em todos os setores. Em casa, o Corinthians tem de fazer 85% a 90% dos pontos que disputar. Essa é uma realidade do clube. Não podemos ir para casa satisfeitos, temos de buscar a vitória seja quem for o adversário”, afirmou Luxemburgo.

Na próxima quarta-feira, às 21h30, o elenco do Corinthians tem uma nova oportunidade de retomar prestígio no Mineirão. Diante do Atlético-MG, o time alvinegro busca um bom resultado de olho na vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.