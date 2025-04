Colo-Colo x Fortaleza na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Vindo de três empates seguidos e com apenas quatro vitórias em 11 jogos na temporada, o Colo-Colo de Jorge Almirón busca se recuperar e usar a força de sua torcida pela primeira vez nesta Libertadores. A equipe terá força máxima e tem entre os destaques o volante Arturo Vidal, ex-Flamengo, e o centroavante Correa, artilheiro do time na temporada com 6 gols.

Do outro lado, o Fortaleza também chega pressionado para o jogo no Chile. Sem o zagueiro Brítez e o lateral-direito Tinga, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem dúvidas se poderá contar com a presença do lateral Mancuso entre as opções. No ataque, a tendência é que a dupla seja formada por Marinho e Lucero.