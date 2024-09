Colo-Colo x River Plate na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O técnico Marcelo Gallardo, que está de volta ao comando do time depois de dois anos fora, chega para conduzir a equipe até a final e, quem sabe, repetir os títulos de 2015 e 2018. Para o duelo de logo mais, o treinador não terá muitos problemas para montar o onze inicial de sua equipe.

Com a ausência de Ramiro Funes Mori, Paulo Díaz é o substituto natural e vai para o jogo. Além dessa mudança, terá uma no meio-campo com a entrada de Claudio Echeverri ou Franco Mastantuono, que brigam por essa titularidade. Na equipe chilena, sem muitos segredos para sua formação no jogo da noite. O treinador Jorge Almirón não contará com Vicente Pizarro, que se recupera de lesão, mas terá o retorno aos gramados de Arturo Vidal, ex-Flamengo.