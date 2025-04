O Brasil liderou o Grupo B com três vitórias e um empate em quatro jogos, marcando oito gols e sofrendo três. Nas semifinais, bateu o Chile por 1 a 0. A Colômbia, por sua vez, foi a primeira colocada do Grupo A com três vitórias e uma derrota, sendo o único revés para o Paraguai. E nas semifinais, goleada de 5 a 1 sobre a Venezuela.

Entre os jogadores da seleção brasileira, destacam-se o volante Gustavo Gomes, do Athletico, e o atacante Ruan Pablo, do Bahia, artilheiro da equipe na competição com três gols. Dell, também do Bahia e que decidiu a semifinal contra o Chile, pode receber uma chance de titular. O craque da Colômbia é o centroavante Santiago Londoño, com cinco gols em cinco jogos.