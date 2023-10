Colômbia x Uruguai: onde assistir, horário e escalações das equipes

Colômbia e Uruguai se enfrentam pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida, que acontece no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, coloca em campo duas seleções que iniciaram bem a competição e que buscam se manter entre os primeiros colocados neste início.

Jogando em casa, a Colômbia espera fazer valer o mando de campo mais uma vez. Na primeira rodada, contra a Venezuela, os colombianos tiveram um estádio lotado e contaram com o apoio da torcida durante os 90 minutos par vencer por 1 a 0. Agora, após empate na segunda rodada, a seleção espera contar com mais três pontos para continuar dentro do G4.

O Uruguai tenta se reestabelecer. Depois de uma Copa do Mundo ruim, caindo na primeira fase, a seleção trocou de treinador e passou a contar com Marcelo BIelsa. Com o argentino, a equipe estreou vencendo em casa a seleção chilena, por 3 a 1. Contudo, no primeiro desafio longe de casa, os comandados de Bielsa foram superados pelo Equador, por 2 a 1.

Colômbia x Uruguai - Eliminatórias Foto: Arte/Estadão

COLÔMBIA X URUGUAI: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 12/10 (quinta-feira).

HORÁRIO: 17h30

LOCAL: Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla

ONDE ASSISTIR COLÔMBIA X URUGUAI AO VIVO

Sportv (TV fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE COLÔMBIA E URUGUAI

COLÔMBIA : Camilo Vargas; Santiago Arias, Cuesta, Davinson Sánchez, Machado; Barrios, Matheus Uribe, Carrascal; Jhon Arias, Luis Díaz, Santos Borré. Técnico: Néstor Lorenzo.

: Camilo Vargas; Santiago Arias, Cuesta, Davinson Sánchez, Machado; Barrios, Matheus Uribe, Carrascal; Jhon Arias, Luis Díaz, Santos Borré. Néstor Lorenzo. URUGUAI: Sergio Rochet; Nández, Ronald Araujo, Cáceres, Piquerez; Valverde, Ugarte, De la Cruz; Pellistri (Canobbio), Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE COLÔMBIA E URUGUAI: