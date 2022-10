Com 10 jogadores desde o início, Coritiba bate o Red Bull Bragantino e respira

Continua após a publicidade

O Coritiba deu uma demonstração inequívoca de que tem amplas condições de evitar sua queda no Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando com um jogador a menos desde os quatro minutos, com a expulsão de Warley, venceu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1, neste domingo à noite, no Couto Pereira, pela 31ª rodada. Esta foi a quarta vitória seguida em casa sob o comando do técnico Guto Ferreira.

A atuação de garra apagou a imagem negativa deixada na goleada para o Palmeiras, por 4 a 0, em São Paulo, na rodada passada. Com 34 pontos, os paranaenses se mantiveram na 15ª posição, agora quatro na frente do Cuiabá, que abre a zona de rebaixamento, com 30 pontos. Sem contar o fato de ter um jogo a menos - 30 a 31 de seus concorrentes mais diretos.

Outra vez o Red Bull Bragantino decepcionou pela falta de criatividade, finalização e até mesmo de vontade. Não soube nem aproveitar o fato de atuar o tempo todo com um jogador a mais. Com 38 pontos, está em 12º lugar, ainda segurando uma vaga para a próxima Copa sul-americana.

O primeiro tempo começou num lance que mudaria totalmente a história do jogo. Aos dois minutos, Warley foi imprudente e pisou na canela de Sorriso. Chamado pelo VAR, o árbitro catarinense Ramon Abatti Abel confirmou a expulsão para o jogador paranaense.

Mas, ironicamente, o Coritiba abriu o placar aos 11 minutos. Fabrício Daniel fez lançamento longo para Alef Manga, que dominou a bola com o pé direito, deu uma meia lua em cima de Natan e, na saída de Cleiton, deu um toque leve por cima, com muita categoria.

O visitante, porém, cresceu em campo, tirando proveito da vantagem numérica de jogadores. O empate saiu aos 26 minutos, em bela jogada individual de Popó. Ele recebeu a bola na quina da área, pelo lado esquerdo, deu finta num marcador, passou entre outros dois e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Gabriel.

Melhor em campo, o time paulista ainda teve chute perigoso de Sorriso, que Gabriel mandou para escanteio, e um gol anulado de Artur, que estava impedido aos 38 minutos.

No segundo tempo esperava-se o time paulista mais agressivo, porém, passou a ser facilmente neutralizado pela marcação do Coritiba. O time da casa ainda marcou o segundo gol aos 12 minutos. Alef Manga fez o passe lateral para Bruno Gomes, que vinha de trás. Ele bateu de primeira no canto esquerdo de Cleiton.

O técnico Maurício Barbieri fez três substituições na tentativa de mudar o panorama do jogo. Mas pouco conseguiu. Aos 29 minutos, Artur teve a melhor chance ao invadir a área pelo lado esquerdo e bater rasteiro. O goleiro Gabriel defendeu com o pé a e bola saiu em escanteio. Ainda assustou aos 42, com Lucas Evangelista batendo forte, porém, por cima do travessão.

Os dois times agora vão ter uma semana para trabalhar. O Coritiba só volta a campo no domingo, dia 16, no clássico contra o Athletico, dentro da Arena da Baixada, a partir das 19h. Na segunda-feira (17), o Red Bull Bragantino recebe o Santos, às 20h, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

CORITIBA - Gabriel; Natanael (Matheus Alexandre), Chancellor, Luciano Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes (Juan Díaz), Trindade (Guillermo de Los Santos) e Boschilia (Bernardo); Warley, Alef Manga (José Hugo) e Fabrício Daniel. Técnico: Guto Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Raul, Léo Realpe (Miguel), Natan e Ramon (Luan Cândido); Jadsom Silva (Eric Ramires), Lucas Evangelista e Hyoran (Carlos Eduardo); Artur, Popó e Sorriso (Welliton). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Alef Manga, aos 11, e Popó, aos 26 minutos do primeiro tempo; Bruno Gomes, aos 12 do segundo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS - Jadsom Silva, Maycon e Lucas Evangelista (Red Bull Bragantino).

CARTÃO VERMELHO - Warley (Coritiba).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).