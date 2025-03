Com 100º gol de Bruno Henrique, Flamengo vira sobre o Vasco e é 1º finalista do Carioca

No Maracanã com mais de 51 mil torcedores, o Flamengo iniciou o jogo tentando ocupar os espaços no campo do Vasco, enquanto a equipe de Fábio Carille buscava encaixar contra-ataques com o português Nuno Moreira. A primeira chance perigosa do jogo foi do mandante. Arrascaeta cruzou, e Varela, na primeira trave, tocou para o gol. O goleiro Léo Jardim impediu o gol quase em cima da linha. Na sequência, a defesa do Vasco afastou.

A resposta do Vasco veio rapidamente. Após cobrança de falta de Philippe Coutinho, a defesa flamenguista não conseguiu cortar e a bola caiu para Lucas Freitas, que se atrapalhou no domínio. Nuno Moreira aproveitou a sobra e marcou pela primeira vez com a camisa do Vasco. Foi também o primeiro gol sofrido pelo goleiro Rossi no Campeonato Carioca em 18 jogos. Desde 2023 no Flamengo e campeão estadual no ano passado, ele disputou 86 partidas e não sofreu gol em 42 delas.