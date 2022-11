Com aproveitamento de 39%, Orlando Ribeiro não se arrepende do trabalho no Santos

Publicidade

Com apenas 13 pontos conquistados nos 11 jogos nos quais comandou o time do Santos (aproveitamento de 39%), Orlando Ribeiro sabe que dificilmente ficará na equipe de Vila Belmiro para 2023. Mesmo assim, o treinador vai para o último jogo do Campeonato Brasileiro, domingo, na Vila Belmiro, diante do Fortaleza de cabeça erguida e, segundo ele, consciente de que fez o que poderia ser feito com o elenco que teve em mãos.

“O que eu tinha que fazer nesses jogos eu acredito que eu fiz. Temos mais uma partida, vamos tentar realmente fazer uma boa partida, vencer em casa, que é o importante para o nosso torcedor na Vila”, disse Orlando Ribeiro, que admitiu problemas na formação de sua equipe.

“Às vezes a nossa equipe sai bem, consegue suportar a pressão, mas às vezes a equipe adversária consegue uma pressão e faz o gol. Depois nossa equipe consegue equilibrar, coloca a bola no chão, tem algumas chances, mas não consegue o resultado”, afirmou.

Orlando Ribeiro afirma que deixará o comando técnico do Santos de cabeça erguida Foto: Ivan Storti/Santos FC

O técnico santista também comentou a atuação de Luan, que ficou os 90 minutos EM campo na derrota para o Botafogo, no Rio. Foi a primeira vez que o meia emprestado pelo Corinthians atuou uma partida inteira pelo time santista.

“O Luan tenta, ele se dedica o jogo todo e ele tenta participar das jogadas. Temos só mais um jogo, mas nesse jogo ele se dedicou, apareceu, não se escondeu. Isso já conta. É um atleta experiente, que costumamos dizer que não tem medo de aparecer, de jogar, para um meia armador isso é importante para nós”, completou.

Classificado para disputar a Copa Sul-Americana, o Santos encara a partida contra o Fortaleza quase como um amistoso, mas vale bastante para o rival cearense, que ainda sonha com uma vaga na próxima Copa Libertadores.