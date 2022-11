Técnico do Uruguai ‘esquece’ Arrascaeta no banco e admite dificuldade no meio de campo

Publicidade

esar de contar com Arrascaeta no banco de reservas, o técnico Diego Alonso admitiu que a seleção do Uruguai sofreu com dificuldades no meio-campo em sua estreia na Copa do Mundo, contra a Coreia do Sul, nesta quinta-feira. Na avaliação do treinador, faltou “fluidez” para o setor de criação uruguaio.

“No primeiro tempo, a Coreia do Sul controlou melhor a bola, principalmente nos primeiros 20 minutos. Depois conseguimos melhorar, assumimos mais a posse. No segundo tempo, controlamos de forma mais clara. Mas nos faltou um pouco mais de fluidez no meio-campo para encontrar mais jogos entre as linhas e também pelas pontas”, analisou.

Luis Suarez, Guillermo Varela e Giorgian de Arrascaeta durante treino da seleção uruguaia. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters

O empate sem gols foi dos mais animados desta Copa. O Uruguai acertou a trave por duas vezes e esteve mais perto de marcar. “Tivemos algumas oportunidades, mas sabemos como são as partidas de Copa: apertadas, complexas, complicadas”, comentou o treinador, conformado com o placar sem gols.

Alonso disse ter ficado satisfeito com o desempenho da sua seleção. “Em linhas gerais, estou contente com o que os jogadores fizeram em campo. Com certeza, a classificação será decidida somente na última rodada. Mas, com o empate, vamos depender apenas de nós mesmos (para avançar)”, afirmou.

Destaque do time uruguaio, Valverde culpou a retranca sul-coreana pelo tropeço uruguaio. “Eles se fecharam muito bem no meio-campo, tivemos muita dificuldade. As chances mais claras foram os lançamentos nas costas dos laterais”, comentou o meio-campista do Real Madrid.

Um dos jogadores mais experientes do elenco uruguaio, o zagueiro Godín também atribuiu o empate à marcação asiática, que muitas vezes começava no ataque. “Não conseguíamos fazer a saída de bola com facilidade. Abusamos dos chutões para ter mais profundidade.”