Com Ceará no caminho, São Paulo teme voltar a sofrer com zebras na Copa do Brasil

Se o torcedor do São Paulo ficou mais tranquilo pelo sorteio da Copa do Brasil, nesta terça-feira, ter colocado o Ceará no caminho do time, é melhor ter mais cautela. Nas últimas quatro edições da competição o clube do Morumbi foi eliminado justamente quando era favorito diante de adversários considerados azarões.A equipe nordestina é a lanterna da Série B e vai enfrentar o São Paulo pelas oitavas de final da competição. No ano passado, ainda na terceira fase, o time do então técnico Muricy Ramalho deu adeus à competição diante de outro rival que ocupava a zona de rebaixamento da Série B, o Bragantino.Após ganhar o jogo de ida por 2 a 1, em Ribeirão Preto, o São Paulo saiu na frente no Morumbi, mas levou a virada e perdeu por 3 a 1. O resultado decepcionante pelo menos valeu a ida para a Copa Sul-Americana, torneio em que o time chegou até as semifinais.Na participação anterior na Copa do Brasil a queda foi a um passo da decisão. O São Paulo era favorito a passar pelo Coritiba e até venceu no Morumbi por 1 a 0, com gol de Lucas, mas no Couto Pereira não suportou a pressão e perdeu por 2 a 0.As outras duas eliminações para azarões foram pelas quartas de final. Em 2011, o time do Morumbi voltava a participar da competição após oito anos de ausência e disputava vaga na semifinal contra o Avaí. O São Paulo fez 1 a 0 no Morumbi, saiu na frente na Ressacada, mas permitiu a virada e perdeu por 3 a 1.Já em 2003 a queda foi sob vaias da torcida em pleno Morumbi. O time segurou o empate sem gols com o Goiás no jogo de ida e na volta saiu atrás no placar, mas igualou com Luis Fabiano ainda no primeiro tempo. Todo o restante do tempo regulamentar não foi suficiente para buscar a virada. Assim, pelo critério de gols marcados fora de casa, o São Paulo foi eliminado.